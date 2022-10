Rissa tra due cavalieri a “Uomini e Donne”: interviene Maria De Filippi

Uomini e Donne: è bufera in studio per quello che è successo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi si è ritrovata costretta ad intervenire

La storia infinita. Queste tre parole sembrano l’unico modo possibile per definire la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nata nello studio di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti un po’ di anni fa ed è stato subito amore a prima vista. Pensavano di restare insieme per sempre, ma le loro incompatibilità caratteriali non ha permesso loro di realizzare questo desiderio.

Maria De Filippi: è bufera sui social per la rissa a Uomini e Donne

Ci sono stati tanti tira e molla, certe volte sembrava essere finita per sempre, poi puntualmente sono tornati punto e accapo. Proprio come è accaduto in questi giorni in cui si sono ritrovati, ancora una volta, nello stesso studio.

Ida sembrava determinata ad andare avanti, conoscendo altri uomini e cercando quella felicità che negli ultimi anni non ha vissuto per via della fine della sua storia con Riccardo, su cui aveva scommesso tutto. In ogni caso, ogni volta che prova ad uscire con altre persone, il suo ex fidanzato si ritrova ad intromettersi di faccende che non dovrebbero più riguardargli.

Nella puntata andata in onda oggi su Canale Cinque, Maria ha deciso di tagliare la testa al toro e provare a far chiarire Ida e Riccardo, che palesemente condividono ancora un sentimento molto importante. E anche perché, quando Claudio – uomo con cui è uscita Ida – si è ritrovato a provare ad intromettersi, Riccardo lo ha spintonato dando quasi vita ad una rissa.

Così Maria ha deciso di intervenire, prima ha fatto fare pace ad Ida e Riccardo e poi ha costretto quest’ultimo a chiedere scusa a Claudio e a stringergli la mano.

“Non fare il bambino, Riccardo, sei un uomo adulto e comportati di conseguenza”

Alla fine Maria è riuscita a far tornare la calma in studio, e anche Ida e Riccardo, tra le lacrime, stavolta hanno chiarito definitivamente le loro vecchie incomprensioni.

