Teresa Cilia si confessa sul suo rapporto con Salvatore di Carlo: l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato come mai si sono lasciati dopo tanti anni

Teresa Cilia e Salvatore di Carlo si sono ufficialmente lasciati. I due si sono conosciuti molti anni fa nello studio di Uomini e Donne su Canale Cinque, per loro fu praticamente amore a prima vista e nessuno riuscì a mettersi tra loro, nonostante sia proprio il format del programma ad imporlo. Alla fine, sono usciti insieme ufficialmente fidanzati.

Teresa Cilia si confessa: cosa è accaduto con Salvatore di Carlo

In molti non avrebbero scommesso un solo centesimo su di loro, invece con il tempo i due hanno dimostrato di amarsi davvero. Insieme hanno costruito una vita bellissima ma soprattutto erano riusciti a ritagliarsi una fetta di privato tutta loro, considerato l’enorme successo riscosso.

I due sono stati anche fortunati, perché sono “nati” in un periodo in cui i social non erano così invasivi, motivo per cui era difficile per i loro fans avere una finestra sulla loro vita. Per tanto tempo sono riusciti a proteggere il loro privato, fino a che qualcosa non ha cambiato le cose.

Teresa e Salvatore, infatti, si sono ufficialmente lasciati. Una notizia che ha lasciato di sasso i fans della coppia, che in questi anni avevano avuto modo di affezionarsi a loro e di veder crescere il loro rapporto. Ma perché sono arrivati alla decisione di intraprendere due strade separate? Teresa, in delle storie, ha deciso di dare spiegazioni.

“Avevo toccato il fondo”

Teresa e Salvatore ci hanno provato in tutti i modi a rimanere insieme, ma alla fine hanno capito di aver toccato il fondo e che purtroppo per loro non c’è stato più niente da fare. Si è chiusa così dopo tanti anni una storia che ha fatto sognare milioni di telespettatori in tutto il Paese.

