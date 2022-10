“Verissimo”, quando vedremo Ilary in studio: è ufficiale

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato alcuni dettagli sull’amicizia con Silvia Toffanin: come stanno le cose tra le due in questo momento?

Sono tutti in attesa di vedere Ilary Blasi in televisione a parlare della separazione dal marito Francesco Totti, ma a quanto pare bisognerà ancora attendere dal momento che la conduttrice non sembra volerne sapere di apparire sul piccolo schermo.

“Verissimo” la sta aspettando e in particolare la sua amica Silvia Toffanin, che sa tutta la verità ma mantiene il silenzio nel rispetto del legame con la Blasi.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, un’amicizia lunga 20 anni

Si sono conosciute venti anni fa, quando entrambe erano due letterine di “Passaparola”. La trasmissione ha fatto da Cupido a tutte e due, Ilary ha conquistato Francesco e Silvia ha attirato l’attenzione di Pier Silvio Berlusconi, compagno e padre dei suoi figli.

Da quel momento le conduttrici non si sono più lasciate e con il passare del tempo hanno consolidato la loro amicizia, tra alti e bassi. Quando ne hanno la possibilità, si vedono e si sentono spesso. Una sa tutto dell’altra anche i dettagli più scomodi, senza mai mettersi in difficoltà.

Ilary Blasi andrà a “Verissimo“?

Il pubblico non vede l’ora di vedere cosa succederà nelle prossime puntate di “Verissimo“, Ilary Blasi tornerà in studio per raccontare la sua verità sul divorzio?

Non ci sono dettagli al riguardo ma una cosa è certa, né Ilary né la Toffanin vogliono compromettere la loro amicizia e proprio su questa la Blasi ha rivelato in una recente intervista riportata dal sito Fortementein.com che

Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ scomodo perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia

Le sue parole potrebbero apparire come una frecciatina ai media che negli ultimi giorni hanno condiviso particolari sulla separazione riguardanti gli alimenti che Totti dovrebbe dare all’ex moglie. Le notizie, però, sarebbero state smentite dagli avvocati della diretta interessata.

Ad ogni modo sono ancora molti i misteri che si aggirano intorno al divorzio dei due vip romani che continuano ad incuriosire i fan che da anni segue le loro vicende.

