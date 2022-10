Charlene di Monaco: trasformazione epocale, il suo volto nel mirino. Mai vista così

Charlene di Monaco è finita al centro del riflettori: in particolare un dettaglio del suo aspetto ha fatto salire la preoccupazione. Cosa sta succedendo.

Ancora una volta Charlene di Monaco è finita nel turbinio del ciclone mediatico. Nell’ultimo anno e mezzo, la moglie di Alberto non ha avuto pace: tra i suoi problemi di salute e le presunte difficoltà coniugali, sono state costanti le fughe di notizie sulle sue condizioni.

Dopo essersi ammalata, ha passato molto tempo in una clinica in Svizzera per poi ritornare al Principato, trovando un nuovo equilibrio con il figlio di Carolina di Monaco. Tra i due sembra di recente essere tornato il sereno, tanto che nelle loro ultime apparizioni si sono mostrati molto complici.

Ecco che tuttavia il gossip si è acceso su un’altra questione che riguarda l’ex nuotatrice da vicino: il suo viso.

Charlene di Monaco: il suo volto nel mirino

Da Monaco, Charlene si è spostata alla volta di Parigi per seguire la Settimana della moda: proprio durante questa partecipazione, il suo volto è finito al centro del mirino.

Mesi fa, infatti, proprio questo elemento del suo aspetto aveva scatenato le indiscrezioni: secondo alcuni la malattia misteriosa che l’avrebbe colpita sarebbe stata dettata da un intervento chirurgico non andato a buon fine.

In quel periodo era stata colpita da una serie di infezioni, tra naso, orecchie e gola, portandola a un intervento alla mandibola. Ma in realtà non sembra che sia stato un ritocco a determinare tutto questo e a dimostrare come non sia intervenuta sul suo viso la sua apparizione alle sfilate parigine.

Charlene di Monaco: mai vista così, sudditi in tilt

L’ultima apparizione di Charlene di Monaco a Parigi ha fatto parlare molto. In particolare il suo viso è apparso come mai prima.

Forse il viaggio, forse la stanchezza, sul suo bel viso dai lineamenti angelici sono apparsi i segno del tempo: la moglie di Alberto non ha avuto problemi a mostrare le sue rughe.

in questo modo ha dimostrato come non si sia affidata a impattanti interventi chirurgici

Durante la sfilata di Akris è apparsa con un trucco al naturale e un taglio di capelli maschile, ormai sua firma. Indosso un look total black, molto minimal, ma comunque elegantissimo.

