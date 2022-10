Chiara Ferragni dialoga con i suoi fan su Tik Tok e spiega quello che non aveva mai raccontato. Dettagli inediti

Chiara Ferragni negli scorsi giorni ha partecipato alla Paris Fashion Week con dei cambi look fantastici, uno dietro l’altro che come sempre non hanno deluso le aspettative del suo pubblico. Un particolare però non è passato inosservato: gli occhiali scuri indossati quasi sempre e poi la benda. Come mai questa scelta?

Non si tratta di fashion in questo caso ma di salute. È la stessa influencer che lo ha spiegato ai suoi follower su Instagram: un problema all’occhio che si è gonfiato dopo che il figlio Leone, giocando con la sorellina Vittoria, le ha messo un dito nell’occhio. “Mi fa molto male tenerlo aperto” aveva raccontato. Ora via via e con le cure la cosa sta passando.

L’influencer dialoga con il suo pubblico

E proprio da Parigi, tra un cambio look ed un altro, e dopo la pausa di due giorni trascorsa a Disneyland con la famiglia, Chiara Ferragni, a letto e con il pigiama, ha parlato con i suoi follower raccontando quello che forse non aveva mai detto.

L’imprenditrice digitale ha risposto ad una delle domande che le sono arrivate direttamente dai suoi follower ed ha svelato alcuni dettagli della sua vita. I fan sono entusiasti di lei e le chiedono di dialogare più spesso come ha fatto in questa occasione.

Chiara Ferragni e la sua giornata tipo: il racconto

Chiara Ferragni ed una giornata tipo. È questo quello che la moglie di Fedez ha raccontato su Tik Tok ammettendo che ogni sua giornata è molto diversa. Da quelle a Milano in cui si divide tra l’ufficio e la sua famiglia, prediligendo di trascorrere la mattina a lavoro ed il pomeriggio con i suoi piccoli per portarli al parco o in qualche altro posto.

“Poi ci sono giorni di set, scatto diverse campagne, sono testimone di diversi brand oltre al mio. Ci sono set days da otto ore, quattro ore, dodici ore al massimo. E poi ci sono i viaggi di lavoro, sono fatti per scattare altre campagne o fare filming, tra cui la serie, non vedo l’ora che vediate la seconda stagione e poi ci sono i viaggi per le Fashion week”.

La Ferragni ha spiegato che cerca sempre di bilanciare il suo lavoro con l’essere mamma di due bambini. Ha ammesso di essere aiutata da tata, dai suoceri e dalla mamma ma ha anche sottolineato che quando può ama passare del tempo con i suoi piccoli.

“Mi sento veramente fortunata a poterlo fare avendo un lavoro in cui sono la boss di me stessa e posso decidere io i miei orari” ha concluso.

