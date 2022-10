Claudia Mori, tutta la verità sul matrimonio con Celentano: “grande infelicità”

Claudia Mori, la verità sul matrimonio con Adriano Celentano lascia interdetto il pubblico: la cantante ha rivelato qualcosa di inconfessabile

Nessun matrimonio, all’interno del contesto dello showbiz, può dirsi più longevo di quello tra Adriano Celentano e Claudia Mori. In tanti anni di relazione, al netto delle difficoltà attraversate dalla coppia, il sentimento non è mai vacillato.

Nonostante il Molleggiato abbia avuto un momento di défaillance a seguito dell’incontro con Ornella Muti – con la quale instaurò una relazione agli inizi degli anni Ottanta -, l’amore per la moglie Claudia, alla fine, prevalse su tutto.

Dal quel lontano 1964, la coppia Celentano-Mori ha dato vita ad un’unione a dir poco indissolubile. Un’unione che, come confermato dalla cantante in una vecchia intervista, non è però stata esente da momenti di grande infelicità.

Claudia Mori e Adriano Celentano: i retroscena di un matrimonio in piedi da 58 anni

Cinquantotto anni di matrimonio (festeggiati il 14 luglio scorso) impreziositi dalla nascita dei figli Rosita, Giacomo e Rosalinda: Adriano Celentano e Claudia Mori non avrebbero potuto chiedere di più da questo rapporto.

L’attrice stessa, in occasione di un’intervista rilasciata all’incirca due anni fa, fece delle confessioni davvero clamorose a proposito del legame con il Molleggiato.

Qual è il segreto di una relazione duratura come la loro? A detta di Claudia, la capacità di “rimanere due individui distinti” che avrebbe sempre contrassegnato il suo matrimonio con Adriano.

La Mori, grazie al marito, ha confermato di aver avuto “tutto ciò che si potrebbe desiderare” dalla vita. Eppure, quell’accenno ad una grande infelicità non poteva passare inosservato agli occhi dei fan più attenti. Cosa ha voluto suggerirci l’immensa, amatissima Claudia?

L’attrice non si risparmia sul marito: “momenti di grande infelicità”

“Ho avuto tutto, compresi momenti di grande infelicità” ammetteva Claudia Mori all’interno di un’intervista rilasciata circa due anni fa. Una frase che ha fatto parecchio riflettere i fan della coppia, i quali, dietro alla confessione della cantante, avrebbero letto una frecciatina lampante a qualcuno di nostra conoscenza.

A detta dei più, l’infelicità che celentano avrebbe procurato alla mori sarebbe da ricollegare proprio al tradimento con l’attrice ornella muti.

Un momento sicuramente drammatico per la “coppia più bella del mondo”. Claudia e Adriano, tuttavia, sono riusciti a superare anche questa difficoltà rimanendo uniti.

