Francesco Totti insieme a Noemi è un altro: innamorato perso. La prima FOTO ufficiale di coppia

L’ex capitano della Roma è uscito ufficialmente allo scoperto con la sua Noemi: sono innamoratissimi! La foto incredibile…

Francesco Totti sembra finalmente abbia ritrovato il sorriso. Dopo mesi difficili che l’hanno portato alla separazione da sua moglie Ilary Blasi, è finalmente uscito dal suo periodo più buio, grazie soprattutto a lei: la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Da mesi, tra Totti e Ilary la situazione famigliare era precipitata: non c’era più dialogo, erano stati scoperti tradimenti, l’amore si stava affievolendo, come gli stessi diretti interessati hanno confessato.

Francesco Totti e la crisi con Ilary Blasi

Dopo accuse reciproche e una crisi coniugale irrecuperabile, sfociata in inseguimenti dei paparazzi e botte e riposta tra i due protagonisti sui principali giornali nazionali, ora sembra che entrambi abbiano trovato la propria dimensione.

Dopo vent’anni d’amore, dunque, sul matrimonio tra Totti e la Blasi è sceso il sipario ed ora entrambi dovranno essere bravi a superare le controversie per salvare i rapporti almeno per il bene dei figli e in nome di quello che hanno condiviso in tutti questi anni.

Tuttavia, non è noto sapere chi si trova al fianco di Ilary oggi, mentre Francesco Totti è ufficialmente fidanzato con Noemi Bocchi.

La prima foto ufficiale di Totti con la sua Noemi

In occasione del suo compleanno, lo scorso 27 settembre, l’ex calciatore ha deciso di festeggiare nel ristorante che ha frequentato per anni con sua moglie e proprio dove le ha chiesto di sposarlo.

Si trovava a Santa Severa, insieme ai suoi amici più cari e ai parenti più stretti, con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel ma soprattutto al suo fianco c’era Noemi, per la prima uscita pubblica dalla separazione.

I due si sono lasciati immortalare dai paparazzi e per la questa volta non sono sfuggiti ai flash.

Intanto Ilary ha pubblicato una IG Stories davanti al negozio di Rolex in Via del Corso a Roma e ha taggato proprio il suo ex marito, dopo la vicenda che li ha coinvolti.

