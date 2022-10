“Sei maleducata”, Gianni Sperti umilia la collega | Si arriva allo scontro in studio

Gianni Sperti umilia la collega Tina Cipollari con parole che non le lasciano scampo: la reazione dello studio paralizza Maria De Filippi

Chi segue da anni le dinamiche del parterre più movimentato della televisione italiana è perfettamente a conoscenza dell’esuberanza di uno dei principali volti del dating show.

Stiamo parlando di Tina Cipollari, la nativa di Viterbo che, dopo aver esordito come prima tronista nella storia di “Uomini e Donne”, è passata a ricoprire il ruolo di opinionista.

Nel corso degli anni, la collega di Gianni Sperti si è resa protagonista di liti memorabili verificatesi nello studio di Canale Cinque. Liti che l’hanno vista coinvolta, indifferentemente, assieme ai partecipanti del trono over e del trono classico.

Non mancano, spesso e volentieri, scontri al veleno persino con il collega Gianni Sperti, con cui la Cipollari dimostra di avere un rapporto a dir poco speciale dietro le quinte.

La puntata di oggi, martedì 4 ottobre, non è certo stata da meno in termini di sfuriate da parte di Tina. L’opinionista, tuttavia, non ha raccolto i consensi che si sarebbe aspettata. Anche il collega Gianni, infatti, è parso schierarsi apertamente contro di lei.

“Uomini e Donne”, le frasi di Tina Cipollari mandano in tilt il cavaliere: interviene Gianni Sperti

Che l’opinionista prenda di mira alcuni degli esponenti più in vista della trasmissione è un fatto ormai noto ai più. Da qualche tempo, in modo particolare, la nativa di Viterbo ha catalizzato tutte le sue attenzioni verso il cavaliere Fabio.

Quest’ultimo, proprio nella puntata di oggi, è stato raggiunto in studio dalla pretendente Mariella, giunta in trasmissione con lo scopo di conoscerlo. La presentazione della dama, tuttavia, è stata continuamente interrotta dallo zampino di Tina, che ha fatto di tutto pur di mettere il fotografo in cattiva luce.

“Sei imbalsamato, neanche un cenno di assenso alle parole della signora” si è sentito dire Fabio, che a fronte di simili accuse sembrava proprio non sapere come comportarsi. Ma le critiche di Tina sono proseguite a lungo: “non te ne frega niente di quello che dice, chissà a chi punti tu… fossi un bell’uomo!“.

Se il cavaliere, complice la sua compostezza e l’eleganza, non si è scomposto davanti alle parole dell’opinionista, chi non le ha risparmiato delle critiche piuttosto taglienti è stato proprio il collega Gianni. Indispettito dal siparietto, l’ex ballerino ha dato voce a quello che, a giudicare dagli applausi, era il pensiero di tutto il pubblico presente alla registrazione.

“Sei maleducata”, Gianni Sperti umilia la collega: boato di approvazione in studio

Gianni Sperti, indispettito dall’atteggiamento assunto da Tina nei confronti di Fabio, non si è trattenuto nei suoi rimproveri alla collega.

“È maleducazione continuare ad interromperlo come hai fatto tu durante tutta la presentazione”

l’ha rimbeccata l’ex ballerino, ma la collega – come di consueto – non ha voluto sentir ragioni:

“È maleducazione che lui si comporti così con le donne che vengono a conoscerlo”.

L’atmosfera in studio, fattasi improvvisamente incandescente, è stata smorzata solamente grazie all’intervento di Maria. La Cipollari, ciò nonostante, non si è di certo placata nei riguardi di Fabio. Accantonato il diverbio con il collega, l’opinionista ha infatti continuato a sottolineare a gran voce l’incoerenza del cavaliere.

