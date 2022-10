Ilary e Totti insieme in un VIDEO: pubblico in delirio, ecco perché sono di nuovo “vicini”

Le recenti Instagram stories di Ilary Blasi hanno generato parecchio scalpore: la conduttrice si è mostrata di nuovo insieme a Totti, e per un motivo ben preciso!

Gli utenti dei social stentano ancora a credere a quello che hanno recentemente visto accadere sulla pagina Instagram di Ilary Blasi. La conduttrice, dopo settimane di silenzio stampa, ha postato un video in cui spunta anche l’ex marito Francesco Totti.

Tra i divorzi annunciati nel corso del 2022, quello tra la conduttrice de “L’isola dei Famosi” e l’ex campione della Roma è sicuramente quello che ha creato maggior scalpore.

La Blasi e Totti, impegnati a smentire le voci di una crisi fino a poche settimane prima della conferma ufficiale, sono sotto la lente d’ingrandimento ormai da parecchio. Alla luce di ciò, una Instagram story come quella di Ilary non sarebbe mai potuta passare inosservata.

Ilary Blasi, il VIDEO in cui “spunta” l’ex marito: il motivo c’è ed è clamoroso

I fan che seguono l’amatissima conduttrice romana sono rimasti letteralmente a bocca aperta di fronte alla sua ultima Instagram story.

Una story in cui Ilary Blasi, tramite un video, non manca di indirizzare una frecciatina pesantissima al suo ex marito. Cosa potrebbe aver spinto la conduttrice a commettere un simile gesto?

Senza ombra di dubbio, a scatenare la reazione di Ilary potrebbero aver contribuito le immagini del compleanno di Francesco, che si è lasciato ritrarre in totale serenità al fianco della sua Noemi Bocchi.

Che la Blasi, per ripicca, abbia deciso di pubblicare la clip incriminata? Un’ipotesi che sembra avere la sua validità ma che, con ogni probabilità, non verrà mai confermata dalla diretta interessata.

Ilary Blasi davanti al negozio di Rolex: la frecciatina all’ex marito Francesco Totti

Non può non far sorridere una delle ultime stories di Ilary Blasi, che vi abbiamo proposto di seguito mediante uno screenshot. La conduttrice si è ritratta di fronte ad un negozio di Rolex, e questa scelta, come ci insegnano i recenti avvenimenti, non è di certo casuale.

La presentatrice, infatti, era stata accusata dall’ex marito di avergli sottratto una serie di rolex custoditi nella sua cassaforte.

a stupire ancora di più i fan, tuttavia, è stato il fatto che la blasi, probabilmente con intenzione di scherno, abbia deciso di taggare proprio l’ex marito.

Al tag del pupone si è aggiunto quello della sua imitatrice Francesca Manzini e della redazione di “Striscia la Notizia”. Un gesto che apparentemente vuole essere solo un’ironica presa in giro, ma che ha immediatamente ridestato l’attenzione dei giornali nei confronti di questa saga infinita.

LA REAZIONE DI MICHELLE HUNZIKER AL BABY SHOWER DI AURORA RAMAZZOTTI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE