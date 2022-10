Lidl fa venire l’acquolina in bocca, l’offerta della settimana è pazzesca

Lidl addolcisce i clienti con una selezione di cioccolata acquistabile in tutti i punti vendita: scopriamo tutti i dettagli.

Lidl ancora una volta ha soddisfatto i clienti che ogni giorno trovano offerte e promozioni imperdibili cui non si può fare a meno. Il rapporto qualità-prezzo è impeccabile ed è per tale motivo che il fatturato dell’azienda da anni è aumentato, milioni di persone non perdono occasione di acquistare prodotti nei vari punti vendita distribuiti in Italia.

Per non parlare delle tante iniziative attive durante l’anno: dal voucher di 50 euro per fare spesa a ricette da condividere con il pubblico che segue la pagina social ufficiale dell’azienda.

Lidl, ultime offerte

Lidl non smette mai di stupire il cliente che resta sempre sorpreso da qualche offerta in arrivo. Fino al 16 ottobre, è in corso Lidl Plus, un’iniziativa attraverso cui aver la possibilità di vincere fino a 50 euro di spesa.

Per partecipare basterà utilizzare l’app, cliccare sul pulsante “Accetto e partecipo”, fare una spesa di almeno 7 euro, passare in cassa la carta Lidl Plus, ricevere uno o più bollettini e una volta ricevuti 5 bollettini, inviare la richiesta.

Ma le promozioni non finiscono qui, per la settimana in corso e la prossima sono previste tante offerte su vari prodotti come frutta, verdura, carne ecc.

Il cioccolato di Lidl

Lidl Italia è una pagina social molto seguita dai clienti e vanta di quasi novecentomila follower che supportano e sostengono l’azienda da cui riescono sempre a trovare qualche spunto e qualche offerta da sfruttare.

Da poco è stata pubblicata una promozione riguardante uno dei prodotti più dolci: il cioccolato al latte e fondente. Soltanto guardando la foto, il cliente viene conquistato. Per non parlare della campagna pubblicitaria che vi gira attorno. Nel post si legge

Possiamo avere un mondo più dolce acquistando il nostro cioccolato Fairtrade! quando compri, pensaci.

Poi viene spiegata l’iniziativa che consiste nel supportare, attraverso l’acquisto di tale prodotto, migliaia di produttori agricoli Fairtrade affinché usino prezzi più equi, abbiano accesso alla formazione e tutelino l’ambiente.

Il post è diventato virale e sono tanti ad aver lasciato un like e qualche commento sotto all’annuncio. Il cioccolato è disponibile in ogni punto vendita. Anche sul sito online dove è possibile trovare altri prodotti non solo alimentari ma anche di altro genere. Che aspettate? Correte in store e cercate l’offerta giusta per voi.