Pomeriggio Cinque, in studio la confessione che fa più male: “ho il magone, mi viene da piangere”

A “Pomeriggio Cinque” si commenta quanto avvenuto ieri sera al “Grande Fratello Vip”: in studio la confessione che ha paralizzato Barbara D’Urso

Durante la serata di ieri è stata scritta una delle pagine più tristi della storia della televisione. Al “Grande Fratello Vip”, il ritiro di Marco Bellavia ha dato luogo ad una serie di provvedimenti nei confronti dei concorrenti.

Quest’ultimi, rei di non essersi mostrati solidali con il compagno e di non averne accolto le richieste di aiuto, sono stati pesantemente puniti da Alfonso Signorini.

Emblematiche, a questo proposito, la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci, messi alla gogna proprio per via delle frasi pronunciate su Marco.

A “Pomeriggio Cinque”, durante la puntata di martedì 4 ottobre, Barbara D’Urso ha voluto discutere con i suoi ospiti proprio in merito a quanto accaduto all’ex conduttore di “Bim Bum Bam”. In studio, con grande sorpresa della presentatrice, ha fatto capolino una confessione da brividi.

“Pomeriggio Cinque”, il caso “Bellavia” scatena gli opinionisti: lo sdegno è incontenibile

Il caso “Bellavia” ha visto gli opinionisti di Barbara D’Urso intervenire con toni aspri e polemici in merito a quanto avvenuto al “GF Vip”.

Prima tra tutti Caterina Collovati, che non si è trattenuta quando si è trattato di rimproverare aspramente il comportamento di Ginevra Lamborghini. “Non c’è da meravigliarsi che persino la sorella l’abbia esclusa dalla sua vita” ha osservato l’ospite con toni velenosi.

Biagio D’Anelli e Roberto Alessi, al pari della collega, si sono accodati nel condannare con fermezza i comportamenti dei concorrenti, che avrebbero scritto una pagina orrenda della tv italiana.

A lasciare interdetto il pubblico di “Canale Cinque”, tuttavia, è stata proprio la confessione fatta da una delle opinioniste storiche di Barbara D’Urso. Le parole della donna, inframezzate dalle lacrime, hanno paralizzato i presenti.

Barbara D’Urso scioccata dal racconto della sua ospite: “ho il magone, mi viene da piangere”

Quando è toccato ad Arianna David esprimersi in merito al caso di Marco Bellavia, l’opinionista della D’Urso non ha potuto trattenere una reazione a dir poco irrefrenabile.

“Mi viene da piangere se ne parlo, ho il magone anche adesso. Ma come è possibile essere così indifferenti alle richieste del prossimo? Come si fa ad ignorare qualcuno che sta male?”.

Parole che la padrona di casa si è affrettata a condividere, non mancando di rimarcare quella che, a suo parere, non può che essere accolta come una lampante verità: “queste persone hanno dimostrato chi sono realmente“.

