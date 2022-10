Shaila Gatta si supera e lancia la sfida più difficile di sempre: “Mi vieni a sbloccare?”

Shaila Gatta torna dai suoi follower con una nuova challenge: questa volta ha davvero esagerato e ammette quello che non aveva mai detto

Shaila Gatta è tra le veline di “Striscia la notizia” più amate di sempre. La ballerina professionista ha superato ogni record sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Insieme alla sua collega Micaela è stata la velina più longeva di sempre andando anche in soccorso delle colleghe, nel periodo della pandemia, con una sostituzione non programmata ma comunque impeccabile.

E ora? I fan la continuano a seguire su Instagram senza mai toglierle gli occhi di dosso. Ogni giorno è uno spettacolo mozzafiato e ora ha lanciato la sfida più difficile di sempre.

La velina mora e le acrobazie da restare a bocca aperta

Shaila Gatta si diverte a lanciare delle challenge su Instagram per coinvolgere i suoi follower in sfide a “base” di allenamenti e posizioni non facili. Certi movimenti fatti da lei sembrano una passeggiata ma per tutti gli altri non è affatto così.

Shaila, dal corpo scolpito in ogni angolo come una statua e dalle capacità fisiche incredibili, riesce a fare cose che non tutti sono in grado di fare lasciando sempre in estasi chi la segue da sempre e chi ha imparato ad apprezzarla da poco.

Il suo Instagram è un susseguirsi di video e di foto che catturano al primo colpo ma lei non si ferma mai e questa volta ha davvero esagerato.

Shaila Gatta e la nuova challenge: “Difficile anche per me”

L’estate è ormai finita e per molti si parla di ritorno in palestra. E così per Shaila Gatta che non si mai fermata con le sue acrobazie, è tempo di challenge.

L’ex velina mora ha voluto sfidare i suoi limiti con una proposta a dir poco sorprendente. È proprio lei a dirlo:

“Vi sfido a fare questa challenge 😎 Mooooolto difficile anche per me 😂 Obiettivo di fine anno: RIUSCIRE A FARLA SENZA CADERE 😅”.

Cappellino con visiera in testa, top bianco e pantaloncino rosa super attillatissimo, Shaila prende la gamba e la porta prima in alto, poi si abbassa, si rialza (anche con la gamba) la riporta in avanti, la incrocia e si abbassa.

Insomma è tutta questione di equilibro e precisione. I suoi fan come sempre restano incantati e c’è chi ironizza: “Mi vieni a sbloccare?” facendo riferimento alla difficoltà dell’esercizio proposto che manda in tilt solo a vederlo.

TOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO