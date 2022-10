Buckingham Palace trema, emerge una scomoda verità: “Indossava orecchini sporchi di sangue”. È giallo

Nel nuovo libro di Valentine Low è stata fatta trapelare una rivelazione sulla moglie di Harry che ha fatto tremare l’intero Regno. Da non crederci.

Le vicende della Famiglia Reale inglese piacciono sempre e quando meno ce lo si aspetta i tabloid oppure nuovi scrittori finora ignoti emergono con rivelazioni e aneddoti sorprendenti che mettono in primo piano proprio le vicende dei Windsor.

L’ultima soffiata in ordine di tempo che riguarda nello specifico la moglie di Harry è stata pubblicata pochi giorni fa nell’ultimo libro di Valentine Low che sembra già essere diventato un caso editoriale.

Quello che ha raccontato è davvero senza precedenti e mette decisamente in cattiva luce i duchi e non solo…

Tour in Australia per Harry e Meghan, qualcosa però non torna

A ottobre 2018, pochi giorni dopo il matrimonio di Eugenia, Harry e Meghan sono volati in Australi per un tour di due settimane al fine di consolidare la presenza del Regno anche nei vecchi territori del Commonwealth.

Meghan alla cena ospitata dal presidente delle Fiji si è presentata con un paio di meravigliosi orecchini di diamanti ai lobi di cui Kensington Palace però si è rifiutato subito di dire la provenienza, zittendo tutti semplicemente spiegando che si trattava di un dono di nozze.

I tabloid però hanno indagato subito sugli orecchini portando alla luce una scomodissima verità.

Meghan Markle e gli orecchi “sporchi di sangue”

I diamanti erano in realtà stati regalati alla coppia come effettivo dono di nozze dal principe ereditario saudita Mohammed Ben Salman.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che si trattava di un “regalo sporco di sangue”! Infatti, il 2 ottobre 2018, il giornalista Jamal Khashoggi, era stato assassinato nel consolato saudita a Istambul e solo pochi giorni dopo, si scoprì che il mandante era stato proprio Salman.

La duchessa è riapparsa in pubblico con gli stessi orecchini anche tre settimane dopo il viaggio, per la festa di compleanno di Carlo a Buckingham Palace.

Solo in quell’occasione però la coppia reale venne ufficialmente informata dell’accaduto dietro il regalo, e Meghan non si fece ripetere due volte di non essere gradito il gesto. La domanda ora sorge spontanea, che fine avranno fatto quegli orecchini?

