Carletto Life e nonno Faustino approdano in tv: sono stati ospiti della puntata del 3 ottobre di “I Fatti Vostri”

Li abbiamo conosciuti su Instagram dove da qualche anno possiedono una pagina social chiamata Carletto Life che fa divertire milioni di fan. Loro sono Federico e Faustino, nipote e nonno, complici e sempre pronti a scherzare e far sorridere chiunque li segue.

Tutto è iniziato per gioco ma oggi la coppia è diventata molto famosa tanto da approdare in televisione nel programma “I fatti vostri” su Rai 2.

Carletto Life, quando tutto ebbe inizio

Carletto Life vanta di quasi ottocentomila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e in particolare gli scherzi che quotidianamente fa a suo nonno Faustino.

Classe 1988, Federico Carli, è questo il suo vero nome, è l’eterno Peter pan che non ha nessuna intenzione di crescere e che con la sua allegria ha conquistato la stima e l’affetto di tanti italiani che non possono fare a meno di seguirlo.

Per l’influencer la famiglia è tutto e anche in un’intervista rilasciata proprio a noi di Yeslife ha dichiarato

La famiglia è importantissima. Loro mi hanno insegnato tanto: il rispetto, l’ascolto, l’umiltà. A 33 anni, non mi vergogno a dirlo, vivo ancora qui perché ho bisogno di passare del tempo con loro. Ragazzi stringeteveli forte, sono preziosissimi, la 2famiglia è un dono.

Ospiti a “I fatti vostri”

Carletto Life e nonno Faustino sono stati invitati a partecipare alla puntata del 3 ottobre 2022 di “I fatti vostri”. Poco prima della diretta, proprio sul profilo Instagram dei diretti interessati, Federico ha spoilerato qualche dettaglio ed ha mostrato suo nonno pronto ad entrare in studio.

In occasione della Festa dei nonni, Nonno Faustino è stato chiamato a rappresentare per eccellenza il nonno italiano. Così il conduttore Salvo Sottile lo ha annunciato

QUESTA MATTINA OSPITIAMO IL NONNO PIù FAMOSO D’ITALIA, UNA VERA STAR DEI SOCIAL. i SUOI VIDEO SONO VISTI DA PIù DI UN MILIONE DI PERSONE. bENVENUTO A NONNO FAUSTINO.

Nonno Faustino all’età di 94 anni è diventato una star del web, un idolo dei social che oggi fa divertire tanti italiani. Scherzi, battute e tanto altro ancora hanno conquistato milioni di follower e i video di Carletto life sono diventati virali. Durante la trasmissione, Federico ha affermato

all’inizio è nato tutto per scherzo. poi, a me piaceva questo mondo social, c’ho creduto, sono andato avanti e alla fine qualche risultato è arrivato.

Dopo essere tornati a casa dalla nonna, la signora ha subito bacchettato il marito che non ha potuto fare a meno di complimentarsi con la conduttrice Anna Falchi per la sua bellezza. Un pizzico di gelosia e tanta ironia e genuinità hanno conquistato le risate del pubblico e Federico ancora una volta non ha esitato a pubblicare tutto sui social, facendo divertire i suoi amici del web. Quale sarà il prossimo scherzo che il nipote farà al nonno più famoso d’Italia? Stay tuned.