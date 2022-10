Eleonora Incardona la sfilata scenica manda in confusione i fan: “Io vedo tre coppe”. Immagini vietate ai minori

L’imprenditrice ieri ha pubblicato sul suo profilo Ig un video che la ritrae bellissima con un abito da mille e una notte per un evento incredibile!

Il 3 ottobre si è svolto un evento molto importante per il calcio nazionale. Si è tenuto a Vittoria, infatti, il Premio nazionale del calcio siciliano giunto alla sua ventesima edizione!

A presentare la manifestazione ideata da Claudio La Mattina sono stati Gianluca Di Marzio e Eleonora Incardona che bellissima ha regalato brividi a tutti i presenti per via del meraviglioso abito che ha scelto di indossare per l’occasione.

Abito da sogno per un evento top, Eleonora risplende come un faro nella notte

Si tratta di un abito di Salvatore Piccione che è stato costruito ad hoc su misura per la bella imprenditrice del brand del lusso @privatewatchclub.

Nero come la notte sicula che l’ha ospitata, si tratta di un tubino nero cortissimo con apertura vertiginosa sulle gambe, coda vaporosa sul retro e maniche a palloncino davvero lussuose ma anche scherzose e inaspettate.

Piccoli decori e diamanti ricamati invece sulla trama del tessuto per regalare ancora maggiore suntuosità al look totale che ha portato la ex cognata di Diletta Leotta a risplendere come una stella.

Qualcosa però ha attirato l’attenzione dei follower sui social…

“Io vedo…”, fan senza parole per Eleonora

Nel video postato dalla giovane sono arrivati subito migliaia di like, oltre 15mila in poche ore, e messaggi davvero emozionanti da parte dei follower che non hanno resistito a tale visione surreale.

Posizionata di fianco alla Coppa Italia è stato impossibile per molti non fare il paragone tra l’oggetto del desiderio calcistico e il suo décolleté sublime.

Io vedo 3 coppe 🔥🔥🔥

Questo il messaggio che ha trovato maggiore solidarietà maschile all’interno dei commenti laterali lasciati a margine del post. C’è anche però chi si è complimento per l’eleganza e la scelta stilista dell’abito che l’ha valorizzata e resa una principessa per una notte!

