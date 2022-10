Kate Middleton: sono rivolte a lei molte delle decisioni prese da Re Carlo. Pronti a vederla in un modo tutto diverso?

A seguito della morte della Regina Elisabetta la Royal Family resta osservata speciale. Tutto il mondo è curioso di capire, ora, come evolveranno le cose e come si comporterà Re Carlo III. Sempre più vicino a lui il figlio prediletto, William che insieme a sua moglie Kate Middleton ha ricevuto il titolo di Principe e Principessa del Galles.

Saranno proprio loro, infatti, i futuri eredi al trono e Carlo vuole tenerli sotto la sua ala protettiva, mettendo così sempre più da parte Harry, con il quale i rapporti, dopo la “fuga” in America, non sono per nulla buoni.

I sudditi e l’amore per la principessa del Galles

Secondo le ultime indiscrezioni, nei progetti per il futuro, stilati da re Carlo è molto coinvolta anche Kate Middleton, donna amatissima dai sudditi ma anche dal pubblico di mezzo mondo che fin dal suo esordio nella Royal Family l’ha accolta e amata alla follia.

Di lei piacciono i suoi modi garbati, il suo stile, la sua bellezza. Ma presto potremmo vederla molto diversa, non per suo volere ma per disposizione di suo suocero, il Re. A rivelare gli ultimi dettagli sulle decisioni di Carlo ci ha pensato Alberto Matano nel corso de “La vita in diretta”.

Kate Middleton, per lei cambia tutto: dal dress code al nome

Sono diversi giorni ormai in cui si parla delle decisioni che Carlo avrebbe preso nei confronti della principessa Kate Middleton. Per lei una revisione quasi totale del suo look. Niente abiti dai colori sgargianti, come anche per le unghie, solo colori tenui, con il rosso bandito del tutto. Con nuances che attirano gli occhi c’è il rischio di oscurare il re.

E poi ancora no a gonne troppo corte. Insomma un nuovo dress code per una delle principesse più amate di sempre. Ma non è tutto. Secondo le indiscrezioni lanciate da Matano Kate sarebbe stata “costretta” a cambiare anche nome.

Possiamo dire dunque addio al diminutivo usato fino ad ora, Kate appunto. Per Re Carlo, Kate che sarà la futura regina consorte dovrà essere chiamata con il suo nome di battesimo: Catherine.

Da oggi dunque sentiremo parlare sempre di più di Catherine Middleton.

E la moglie di William cosa ne pensa? Per lei non dovrebbe essere un gran problema, anzi. In passato era stata proprio lei a dire che preferisce il suo nome per esteso che il diminutivo.

