Romina Power, sempre più vicina ad Al Bano: il ritorno molto pericoloso

Romina Power e la confessione sulla scelta fatta per la sua vita: coinvolge anche Al Bano. Le distanze si accorciano tra i due

Romina Power ed Al Bano sono stati una delle coppie più amate e seguite della musica italiana. Insieme sul palco e nella vita privata, hanno scritto pagine bellissime della storia del Bel Paese e non solo. Conosciuti in tutto il mondo e soprattutto in Russia, anche oggi che non sono più una coppia, continuano ad interessare il pubblico che li ha sempre seguiti.

Sono passati quasi 20 anni ormai da quando i due hanno detto stop al loro percorso privato insieme, riallacciando poi però i rapporti sul palco per tornare a cantare insieme. Oggi però Romina ed Al Bano sono sempre più vicini, Loredana Lecciso lo sa?

Il rapporto tra Romina e Loredana

Tra Loredana Lecciso e Romina Power non c’è mai stato un buon legame. Rapporti tesi tra le due donne che si “contendono” Al Bano Carrisi anche se lui ha scelto da tempo ormai di trascorre il suo tempo e la sua vita accanto a Loredana.

Romina però, c’è da ammetterlo, è sempre stata una spina nel fianco per la bionda compagna del cantante che evidentemente mal sopporta questa presenza molto ingombrante che, anche in modo involontario, si intrufola troppo spesso nella sua vita.

Romina Power torna in Puglia: vicinanza pericolosa con Al Bano

A complicare l’equilibrio ritrovato tra Loredana Lecciso e Al Bano, c’è ancora una volta Romina Power che è sempre più vicina al suo ex marito. In che senso? La cantante ha deciso di trasferirsi stabilmente in Puglia, proprio la terra del Leone di Cellino San Marco.

Una terra che ha ospitato per tantissimo tempo anche la Power che come ha ammesso a “Verissimo” nel salotto di Silvia Toffanin, le è entrata nel cuore e:

“MI SONO INNAMORATA DELLA TERRA, DELLA LUCE, SONO FEDELE AL LUOGO, ALLA PUGLIA”

ha spiegato raccontando anche l’operazione subita al ginocchio dalla quale non è ancora guarita del tutto. Un ritorno pericoloso dunque quello della Power che così è sempre più vicina all’ex marito e alla sua nuova famiglia.

Di certo la Lecciso dovrà digerire un altro rospo pesante. Solo quest’estate sul rapporto con Romina aveva detto: “La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente”.

