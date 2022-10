Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di parlare del caso di Asia Argento: cosa è stato riportato in diretta a “Storie italiane”

“Storie italiane” è tornato in diretta con molti ospiti e la conduttrice Eleonora Daniele che ha trattato temi di attualità e cronaca per poi soffermare l’attenzione su un caso che sta facendo molto discutere e riguarda Asia Argento e la morte di Anthony Bourdain.

L’attrice è finita al centro del mirino dopo una serie di dichiarazioni riportate nella biografia pubblicata senza consenso sul defunto. La situazione è molto delicata.

Il caso di Anthony Bourdain

Sono passati quattro anni dal suicidio di Anthony Bourdain e nonostante tutto questo tempo i media sono tornati a parlare di lui a causa della prossima pubblicazione della biografia non autorizzata sul caso che prende il nome di Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain, scritta dal giornalista Charles Leerhsen ed edita da Simon & Schuster.

Asia Argento è finita al centro del caso poiché sembra che qualche ora prima di togliersi la vita, Anthony avesse avuto dei contatti telefonici con l’attrice. Sarebbe tutto riportato nel documentario che sta per uscire.

I due sono stati insieme e si sarebbero scambiati alcuni messaggi proprio prima del suicidio e l’ex compagna di Morgan gli avrebbe detto

smettila di rompermi le pa**e

Secondo quanto riporta il New York Times, però, l’attrice avrebbe dichiarato di aver vietato all’autore della biografia la pubblicazione di quei messaggi. Ma a quanto pare la vicenda sta proseguendo in altri modi e nel libro Anthony Bourdain viene descritto come “Un uomo isolato dagli amici e da ex moglie e figlia, ossessionato dalla forma fisica, sotto l’effetto degli steroidi anabolizzanti, dell’alcol, cliente di prostitute, lontano dalla vita quotidiana della figlia allora undicenne”.

Il parere di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele ha parlato a lungo di Asia Argento e il caso di Anthony durante la puntata del 5 ottobre di “Storie italiane”, tanto da riportare anche delle parti di un’intervista di “Domenica In” del 2 ottobre, quando l’attrice è stata ospita da Mara Venier ed insieme hanno affrontato la questione.

La conduttrice si mostra indignata e delusa dalla situazione che sta coinvolgendo Asia Argento tanto da affermare

io non capisco il motivo veramente di infangare e andare contro ad una donna. darle un peso così forte, è una cosa disgustosa. io sono totalmente dalla parte di asia.

Anche Roberto Alessi ha detto la sua al riguardo, visto che ha riportato il caso sul giornale Novella 2000

asia è totalmente innocente, succede, però, che le famiglie dicano ‘stava bene e non è colpa sua’ e scaricano la colpa su qualcuno.

La conduttrice ha continuato spiegando che è necessario il lavoro dei medici che devono aiutare persone con disagi e problematiche varie. Poi ha lasciato la parola agli altri ospiti che hanno raccontato la loro storia di depressione da cui sono riusciti ad uscire e a rinascere dopo un lungo percorso.

