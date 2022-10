Uomini e Donne si interrompe | L’annuncio in puntata: “sì è sentita male”

“Uomini e Donne” costretto ad interrompersi: l’annuncio in puntata ha gelato il sangue dei presenti. Cosa è accaduto alla tronista?

Una puntata a dir poco movimentata, quella di “Uomini e Donne” andata in onda proprio nella giornata di oggi, mercoledì 5 ottobre. Ai siparietti del trono over si sono avvicendate le esterne dei protagonisti del trono classico, in un mix esplosivo destinato a fare il botto in termini di audience.

Non è passato inosservato, parallelamente, un fatto verificatosi proprio durante il secondo blocco della puntata, quando Maria De Filippi ha dato spazio agli aggiornamenti riguardanti la bella Lavinia.

L’annuncio della conduttrice, a primo impatto, ha letteralmente gelato il pubblico presente alla registrazione. Solo in un secondo momento, a fronte dello sgomento degli spettatori, la conduttrice ha spiegato con dovizia di particolari quanto accaduto alla tronista.

Uomini e Donne si interrompe: l’annuncio di Maria De Filippi pietrifica il pubblico

Dopo aver dato spazio all’esuberante corteggiatore Francesco – che nel corso delle sue due esterne ha sicuramente avuto modo di farsi notare -, la bellissima Lavinia ha deciso di provare a conoscere il pretendente Ernesto.

La tronista, chiamata al centro studio dalla De Filippi, è parsa fin da subito a disagio. Come rivelato dalla conduttrice nel corso delle precedenti puntate, la Mauro soffre di attacchi d’ansia che, in determinate circostanze, le impediscono di affrontare le situazioni con un approccio lucido e sereno.

L’esterna con Ernesto, in questo senso, non si è certamente rivelata da meno. I telespettatori, di fronte al comportamento di Lavinia, sono rimasti a dir poco paralizzati.

Lavinia Mauro si sente male in esterna: l’intervento della produzione

L’esterna tra Lavinia ed Ernesto non ha avuto il lieto fine sperato proprio a causa di uno spiacevole inconveniente. La tronista, allergica alle graminacee e al polline, è stata involontariamente condotta dal corteggiatore – all’oscuro di tutto – nel bel mezzo di un campo.

Come spiegato da Maria De Filippi, l’esterna tra i due non è potuta proseguire proprio a causa del crescente malessere di Lavinia:

“Si stava sentendo male, per cui ha chiesto alla produzione di bloccare tutto e di non proseguire l’esterna”.

Un’uscita interrotta sul più bello, dunque, che tuttavia non sembrerebbe aver lasciato un buon ricordo alla tronista. Quest’ultima, adiratasi per il fatto che Ernesto non si sia accertato delle sue condizioni di salute, ha infatti deciso di eliminarlo senza pensarci due volte.

