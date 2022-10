Il cantante ha una carriera alle spalle che gli ha permesso di mettere da parte un patrimonio da capogiro. Le cifre pazzesche!

Adriano Celentano è uno dei cantanti italiani che hanno fatto la storia nel panorama musicale nazionale. Soprannominato il ”Molleggiato”, la sua carriera non è stata spesa solamente nel campo della musica poiché è stato anche un attore di alto livello.

Impossibile dimenticare i film accanto alla splendida Ornella Muti, con la quale ha anche avuto una relazione extraconiugale.

Sposato da ben 58 anni con Claudia Mori, cantavano ”Siamo la coppia più bella del mondo” e nel corso del loro lunghissimo matrimonio hanno messo al mondo 3 figli: Rosita, Rosalinda e Giacomo.

La carriera di Adriano Celentano

Oggi il ”Molleggiato” ha 84 anni e si è lasciato alle spalle una carriera costellata da grandissimi successi.

Ha recitato in oltre 40 film, ha ricoperto anche il ruolo di regista in 4 pellicole, 2 delle quali hanno concorso per il David di Donatello e una nomination a Cannes per la palma d’oro.

E’ considerato uno dei più longevi ed importanti esponenti della musica leggera. Ha venduto circa 200 milioni di dischi risultando l’artista con la più alta vendita nella storia della musica italiana.

Non solo cantante e attore, anche one man show, sono infatti diverse le trasmissioni incentrate sulle sue performance. Tra le tante ricordiamo Svalutation, Francamente me ne infischio e Rock economy.

Celentano si è contraddistinto per il suo modo di comunicare diretto e senza filtri che ha sempre calamitato l’attenzione dell’opinione pubblica su di lui.

Il patrimonio di Adriano Celentano e Claudia Mori

Ma nel corso della sua longeva carriera (e quella di sua moglie), che patrimonio ha cumulato?

Sembrerebbe che il cantante possieda un vero e proprio impero immobiliare che conta, in tutto, 83 terreni e 31 fabbricati situati principalmente nel nord Italia.

Dunque, quantificando il suo patrimonio possiamo dire che si aggiri intorno ai 50 milioni di euro.

Una cifra di tutto rispetto, frutto di una carriera formidabile!

