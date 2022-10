Barbara D’Urso perde le staffe in diretta: “non dirlo mai più!”. Mai vista così arrabbiata prima d’ora: il motivo

Barbara D’Urso ha perso le staffe durante la diretta di “Pomeriggio Cinque”: questa volta la sua opinionista l’ha sparata davvero grossa

Ha perso le staffe davanti a tutti l’amata Barbara D’Urso, non riuscendo a tenere a freno la rabbia nei confronti della sua opinionista. Durante la puntata di “Pomeriggio Cinque” appena conclusasi si è discusso del doppio abbandono che ha interessato il “Grande Fratello Vip”.

Dopo Marco Bellavia, ritiratosi a seguito degli episodi a dir poco incresciosi di cui è stato vittima, anche Sara Manfuso ha deciso di salutare i suoi compagni e di abbandonare il reality.

Una novità che Alfonso Signorini non mancherà di approfondire nel corso della diretta di questa sera, ma che, a primo impatto, sembrerebbe aver già scatenato parecchie reazioni.

“Pomeriggio Cinque”, Samantha De Grenet sul caso “Bellavia”: Barbara D’Urso interdetta

Anche Sara Manfuso, come annunciato dal “Grande Fratello Vip” mediante un comunicato ufficiale, ha abbandonato l’edizione 2022 del reality.

Una scelta che potrebbe essere collegata alle critiche che la concorrente ha ricevuto in relazione al caso “Bellavia”, specialmente da parte di Sonia Bruganelli. Barbara D’Urso, nella diretta di “Pomeriggio Cinque” di giovedì 6 ottobre, ha cercato di approfondire la questione insieme ai suoi opinionisti.

Hanno destato scalpore, a questo proposito, le considerazioni esposte da Samantha De Grenet, volto storico del talk show di Canale Cinque ed ex concorrente del “GF Vip”.

“I concorrenti, non essendo a conoscenza dei problemi di Marco, gli hanno risposto trattandolo come se stesse bene…” ha provato a giustificarli la De Grenet, prima di ricevere la stoccata, pesantissima, della conduttrice in persona.

La conduttrice lincia Samantha De Grenet: “non dirlo mai più!”

I tentativi di Samantha De Grenet di giustificare i partecipanti del reality non sono affatto andati giù alla padrona di casa Barbara D’Urso.

La conduttrice, ancor prima che l’ospite avesse terminato il suo discorso, l’ha interrotta con toni a dir poco perentori:

“Non dire mai più una cosa del genere, perché è come se giustificassi quello che è accaduto. Si è trattato di una cosa molto grave”.

Non ha voluto sentir ragioni la padrona di casa di “Pomeriggio Cinque”, rapidamente spalleggiata dai restanti ospiti della trasmissione. La De Grenet, stando ai pareri dei più, non avrebbe proprio fatto centro con le sue osservazioni.

