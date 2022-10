Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, decisione inevitabile: retroscena clamoroso sul loro amore

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi formano una delle coppie reali più amate in assoluto. Spunta un retroscena clamoroso: decisione inevitabile per la loro relazione.

Sposati da 8 anni, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono una delle coppie reali più amate. Insieme dal 2008, la loro storia incarna alla perfezione la favola di un Principe e di una Principessa uniti da un amore indistruttibile.

Lei giornalista e modella, 36 anni, lui imprenditore figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, 35 anni, hanno molto in comune. Entrambi dai capelli biondo dorato e dagli occhioni azzurri, sono uniti anche dall’eleganza e dallo stile innato, tanto che Dior li ha scelti come suoi testimonial.

Genitori di Stefano e Francesco, a luglio hanno festeggiato il loro ottavo anniversario di matrimonio. Il 25 luglio 2015 i due hanno detto, infatti, il fatico sì per poi costruire uno al fianco dell’altro una splendida famiglia. Spunta un retroscena clamoroso sul loro amore che li ha portati a una decisione cruciale.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: retroscena clamoroso sul loro amore

Se la favola creatasi tra la Borromeo e Casiraghi continua a far sognare, è l’inizio della loro storia a essere ancora più romantica, inscenando un vero e proprio film d’amore. Proprio su questo inizio spunta un retroscena stupefacente.

I due si sono conosciuti nella suggestiva location del Festival di Cannes nel 2005. La Borromeo ha preso parte all’evento a nome di “Annozero”, format con cui ha collaborato per diverso tempo, nell’intento di fare delle riprese a seguito dell’uscita del film “Divo”, realizzato da Sorrentino.

Sul tappetto rosso Casiraghi è rimasto letteralmente folgorato dalla bellezza della giornalista, lasciandosi andare a un profezia diventata realtà che lo ha portata a un’importante decisione.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: decisione stupefacente

Appena Pierre Casiraghi ha visto Beatrice Borromeo si è innamorato: un vero e proprio colpo di fulmine che lo ha portato a costruire un legame solido anno dopo anno con la giornalista e modella.

In particolare Casiraghi si sarebbe lasciato andare appena i suoi occhi hanno incontrato quelli di Beatrice con una ferma decisione.

ti amo e ti sposerò

Queste le parole del figlio di Carolina di Monaco che hanno lasciato la Borromeo senza fiato. Non si è tratto di una semplice considerazione dettata dall’infatuazione del momento, ma una vera e propria profezia diventata realtà visto che oggi sono marito e moglie da ben 8 anni. Per Pierre sposare la Borromeo è stata una decisione inevitabile in quanto si è innamorato di lei perdutamente appena l’ha vista.

LA REAZIONE DI MICHELLE HUNZIKER AL BABY SHOWER DI AURORA RAMAZZOTTI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE