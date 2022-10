Cristian Totti ed il gesto che ricorda papà Francesco. Tutto si è svolto sul campo da calcio ed i nostalgici sognano ad occhi aperti

È il primogenito della coppia ormai scoppiata formata da Francesco Totti ed Ilary Blasi. Parliamo di Cristian, il frutto dell’amore tra i due, portato in grembo, sotto l’abito bianco, dall’ex letterina quando i due si giurarono amore eterno.

Il 16enne per tutti è praticamente la fotocopia di papà Francesco. Nella fisicità, nei colori e anche nelle scelte di vita. Il giovane, infatti, ama il calcio e gioca nelle giovanili della Roma, il club al quale il Pupone è rimasto sempre fedele. Ma questo non basta: quello che ha fatto Cristian ricorda tanto quello che suo padre aveva fatto, proprio in campo, per sua madre.

Il piccolo Totti allergico ai social

Cristian Totti, a differenza di Chanel, è molto riservato. Non ama stare ed esporsi sui social, in particolar modo in questo periodo difficile a livello mediatico, oltre che personale, per tutta la famiglia. Ecco dunque che per “scovare” il primogenito di Totti e della Blasi serve la lente d’ingrandimento.

Nei giorni scorsi è stato beccato però a fare shopping low cost con la mamma oltre che a partecipare alla festa di compleanno del papà organizzata da Noemi Bocchi, colei che ha rubato il cuore dell’ex capitano della Roma dopo la fine della sua storia d’amore con la moglie Ilary.

Cristian Totti ed il gesto sul campo per Melissa

E gli occhi più attenti hanno beccato Cristian Totti anche sul campo di calcio. Quella di domenica scorsa non è stata una partita come le altre. Per i tifosi giallorossi e per i fan di Francesco Totti è stato un déjà-vu pazzesco. Per loro è stato come rivedere il grande campione.

Un’impresa epica con il pallone tra le gambe? Nient’affatto. Cristian ha deciso di imitare papà Francesco

Dedicando un goal e la vittoria della partita alla sua fidanzata, Melissa.

Un gesto che ricorda quello di Totti che sotto la maglia della Roma indossò quella bianca con scritto “6 Unica” annunciando così a tutta l’Italia il suo amore per Ilary. Un gesto simile lo ha fatto il figlio con la sua dolce metà con la quale vive il più lontano possibile da occhi indiscreti.

