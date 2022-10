Elenoire Ferruzzi, com’era prima la concorrente del GF Vip. FOTO

In molti si sono domandati com’era prima della transizione l’appariscente transgender, attuale concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini.

Elenoire all’anagrafe Massimo Ferruzzi è la prima concorrente transgender nella storia del ”Grande Fratello”.

L’avvenente icona gay è popolarissima sui social e nell’ambiente milanese. Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi come partecipante del reality show per la sua irriverenza e storia da raccontare.

Di certo il percorso che ha compiuto è stato coraggioso e l’ha messa di fronte a diverse angherie soprattutto nella sua giovane età, quando ha avuto a che fare con dei veri e propri bulli.

Quando Elenoire era Massimo Ferruzzi

Non solo, Elenoire ha raccontato di soffrire anche perché non riesce a vivere una storia d’amore alla luce del sole poiché molti uomini la cercano ma poi si vergognano di ammettere la loro relazione e si nascondono.

Tutte queste testimonianze vengono raccontante dalla diretta interessata, nel corso della sua esperienza. Si è avvicinata al suo coinquilino Luca Salatino il quale, però, l’ha respinta dichiarandosi innamorato della fidanzata che l’aspetta fuori.

Ma in molti si chiedono come fosse Elenoire prima della transizione. Chi si è perso la clip di presentazione al momento del suo ingresso al ‘‘GF Vip’‘ non ha potuto vedere le foto che ha presentato ai telespettatori.

La fase di transizione di Elenoire

Com’è cambiata nel corso degli anni Elenoire? Ecco la foto della transizione.

Dunque, ve le riproponiamo: sia prima che diventasse una donna, sia nel periodo del cambiamento quando, però, non aveva ricorso ancora a tutti gli interventi di chirurgia estetica che oggi hanno ulteriormente modificato il suo aspetto.

A proposito del bisturi ha spiegato:

“Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri!”.

Elenoire oggi è single, in un’intervista ha raccontato di essersi veramente innamorata solamente una volta nel corso della sua vita ma non ha mai voluto approfondire.

