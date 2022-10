Emma Marrone, l’inconveniente che mette in difficoltà la cantante: la FOTO rivela tutto

Emma Marrone, l’inconveniente che ha messo in difficoltà la cantante: la foto apparsa su Instagram spiega tutto

Sono stati tempi piuttosto duri per Emma Marrone, che all’incirca un mese fa si trovava ad affrontare un dolore a dir poco inimmaginabile. La scomparsa del padre Rosario, indubbiamente, non può che pesare come un macigno sul cuore della cantante, così come su tutti i suoi familiari.

Tuttavia, al netto di una così atroce sofferenza, per la cantante sono recentemente arrivate una lunga serie di splendide notizie, che la Marrone non ha potuto far a meno di festeggiare. Se non fosse per quell’inconveniente che parrebbe, ancora una volta, aver messo in discussione tutto…

Emma Marrone, disco di platino per “Ogni volta è così”: la cantante esplode di felicità

Una notizia a dir poco splendida, quella che Emma Marrone ha comunicato appena due giorni fa ai suoi followers di Instagram. L’ex volto di “Amici”, di recente, ha ricevuto un premio davvero speciale.

Il singolo “Ogni volta è così“, che la cantante ha portato al successo al Festival di Sanremo 2022, è stato certificato disco di platino. Una gioia letteralmente immensa per la salentina, che non ha mancato di festeggiarla con i dovuti ringraziamenti ai suoi fan: “Non vedevo un disco di platino dal ’97. Oggi vale ancora di più. Grazie a tutti“.

C’è inoltre un’ulteriore novità che riguarda il percorso artistico di Emma, che la cantante ha voluto annunciare mediante un post condiviso all’interno delle stories di Instagram. Tuttavia, cosa di cui la Marrone non ha mancato di lamentarsi, gli imprevisti sono come sempre dietro l’angolo…

L’inconveniente che mette in difficoltà la cantante: la FOTO rivela tutto

Attualmente, la splendida cantante è alle prese con la promozione del suo primo film da protagonista. “Il ritorno“, per la regia di Stefano Chiantini, verrà presentato il 17 ottobre prossimo presso l’Auditorium della Conciliazione.

Nella vita frenetica di Emma, che sta dedicando tutta se stessa alla carriera attoriale, si è tuttavia presentato un inconveniente che parrebbe aver scombussolato i piani odierni della Marrone.

Come dimostra l’Instagram story pubblicata stamani, la cantante si trova spesso alle prese con i ritardi dei treni, che le causano non pochi problemi nella sua “tabella di marcia”.

“Prove tecniche di ripartenza” ironizza l’attrice, che non si è lasciata demoralizzare da questo, seppur spiacevole, contrattempo. Emma, armatasi di sorriso e di pazienza, avrà sicuramente aggirato l’ostacolo come solo lei sa fare.

LA REAZIONE DI MICHELLE HUNZIKER AL BABY SHOWER DI AURORA RAMAZZOTTI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE