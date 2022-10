Laura Chiatti sbatte la porta in faccia a Marco Bocci: è accaduto l’inverosimile tra i due

Laura Chiatti “sbatte” la porta in faccia a Marco Bocci? Quello che è accaduto tra i due coniugi ha dell’incredibile: vi sveliamo i dettagli

Genitori dei piccoli Enea e Pablo, ma ancor prima follemente innamorati l’uno dell’altra: questo il segreto che, da ben otto anni, tiene unita la splendida coppia formata da Marco Bocci e Laura Chiatti.

Nonostante i due abbiano recentemente affrontato un periodo di crisi – di cui l’attrice ha abbondantemente parlato ai microfoni di Chi -, le problematiche tra marito e moglie sembravano finalmente rientrate.

In virtù di ciò, cosa potrebbero significare le frasi (riferite al compagno) che la Chiatti ha riportato attraverso i social? “Non ti apro la porta” avverte Laura, facendo piombare milioni di fan nel panico più totale.

Dopo essersi sposati nell’estate 2014, Laura Chiatti e Marco Bocci si sono subito dati da fare per allargare la famiglia. A tale scopo, rispettivamente il 22 gennaio 2015 e l’8 luglio 2016, sono nati i due figli della coppia Enea e Pablo.

Gli attori sono sempre parsi molto affiatati, nonostante la Chiatti, solamente qualche mese fa, confermò ai microfoni di Chi di aver attraversato un periodo di crisi con il marito.

“Ci sono state turbolenze, l’importante è capirsi e prendersi del tempo” ammise l’attrice, che sarebbe riuscita a superare questo momento di instabilità sentimentale proprio attraverso il “dialogo” e il “confronto” con Bocci.

Essendo la crisi tra i due abbondantemente rientrata, qual è il significato che si cela dietro all’ultima Instagram story di Laura? La spiegazione, a ben guardare, è bel lontana da quel che suggeriscono le apparenze…

I fan di Laura Chiatti e Marco Bocci non hanno motivo di preoccuparsi. L’attrice, a cui il marito ha inviato uno scatto direttamente dal set, non ha mancato di ripostarlo tramite Instagram con tanto di frase ironica a corredo!

“Se non torni con questo look, io non ti apro la porta!!! bellissimo”