Letizia di Spagna è finita al centro dei riflettori: un evento epocale attende la moglie di Felipe, i sudditi non stanno più nella pelle. Clamoroso retroscena.

Grandi cambiamenti per Letizia di Spagna. La Regina Consorte, sposata da 18 anni con il Re Felipe, è pronta per un nuovo impegno importantissimo nell’ambito di un evento senza precedenti.

50 anni compiuti lo scorso 15 settembre, innumerevoli le occasioni in cui catalizza l’attenzione tra i suoi look e le sue apparizioni ufficiali. Sempre impeccabile, i suoi outfit sono una fonte d’ispirazione globale in quanto la Ortiz riesce sempre a rendere anche gli abbinamenti più classici molto glamour.

Icona di stile senza tempo, non mancano le occasioni in cui osa scoprendo dettagli dal suo fisico incredibile, tanto che il tempo sembra essersi per lei fermato. Questa volta a catturare i media non sono i suoi look, ma un’importante impegno per i prossimi mesi che la vede protagonista.

Letizia di Spagna, pronta all’importante cambiamento

Dalla Spagna a Los Angels. Letizia di Spagna è pronta a fare i bagagli per spostarsi in America per un evento di grande portata.

Al fianco del suo Felipe ha incontrato lo scorso 4 ottobre il Board of Trustees dell’Instituto Cervantes. Durante l’appuntamento, in cui ha lasciato il segno con un abito elegantissimo color rosso, è stato assegnato alla Ortiz un prestigioso compito con cui si decreta l’importanza del suo ruolo: sempre di più la reale svolge attività rilevanti, rappresentando la Spagna nel mondo.

Letizia di Spagna: il compito più importante

Tra un paio di mesi Letizia di Spagna si sposterà in America per un evento estremamente rilevante. Il prossimo dicembre a Los Angeles inaugurerà in via ufficiale l’Instituto Cervantes: si tratta di un nuovo ente dedicato alla cultura spagnola, per diffonderla a livello globale.

Il suo nome deriva da quello del famoso poeta Miguel Cervantes, conosciuto per il Don Chisciotte della Macia. La nuova realtà avrà sede presso gli studi di Hollywood nell’intento di creare un ponte tra cinema spagnolo e americano.

Letizia farà da portavoce alla grande novità

Il 12 dicembre la data dell’inaugurazione: sale l’attesa nello scoprire quale look sceglierà la Ortiz per l’importante appuntamento.

