Matteo Ranieri beccato con Chiara Rabbi. Le FOTO seminano il panico: “un grande amore”

Le foto postate da Matteo Ranieri seminano il panico sui social: l’ex tronista è insieme alla chiacchieratissima Chiara Rabbi. Per quale motivo?

Hanno destato parecchio scalpore le recenti pubblicazioni di Matteo Ranieri e Chiara Rabbi, entrambi ex protagonisti del dating show “Uomini e Donne”.

Il nativo di Genova, che ha ricoperto il ruolo di tronista durante la passata edizione, non ha avuto fortuna insieme alla sua scelta Valeria Cardone. La storia d’amore tra l’ex corteggiatrice Chiara e Davide Donadei, parallelamente, è andata incontro alla medesima sorte.

La coppia, che ha ufficializzato la rottura solamente qualche mese fa, non sarebbe affatto rimasta in buoni rapporti. Alla luce di ciò, le recenti immagini che ritraggono la Rabbi e Ranieri l’uno accanto all’altra non hanno mancato di scatenare una marea di dubbi: cosa c’è tra loro?

Matteo Ranieri beccato insieme a Chiara Rabbi: le FOTO parlano chiaro!

Matteo Ranieri e Chiara Rabbi si sono conosciuti durante l’edizione 2020/21 di “Uomini e Donne”, quando entrambi ricoprivano il ruolo di corteggiatori.

Mentre il genovese si trovava alle prese con la bella Sophie Codegoni, la Rabbi giungeva in studio come pretendente di Davide Donadei. Relazioni entrambe fallimentari, quelle di Matteo e Chiara, i quali, fortunatamente, sembrano essersi portati a casa molto altro dai rispettivi percorsi televisivi.

I due, sui social, non hanno mai nascosto di essere diventati molto amici e di aver legato particolarmente. Tuttavia, l’ultima compilation postata da entrambi su Instagram non ha mancato di far storcere il naso ai fan. Qual è il motivo di tanto clamore? Cerchiamo di capirlo insieme.

Trapela l’insinuazione che fa tremare il pubblico: “un grande amore”

Potrebbe essere una vera e propria ripicca, quella di Chiara Rabbi, che a detta di molti fan avrebbe ricondiviso la compilation postata da Matteo Ranieri con l’intento di far ingelosire l’ex Davide Donadei. O potrebbe trattarsi di innocenti fotografie che i due, amici ormai da alcuni anni, si sono lasciati scattare senza alcun secondo fine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri (@homebody_________)

C’è però un’ulteriore ipotesi al vaglio dei followers, che un utente non ha mancato di esplicitare con termini piuttosto chiari attraverso un commento:

“Da una bella amicizia può nascere un grande amore”.

Che Matteo e Chiara abbiano voluto far arrivare un messaggio velato al pubblico dei social? Per il momento, non essendoci nessuna conferma, l’ipotesi più accreditata rimane quella di un semplicissimo siparietto che ha visto coinvolti i due amici.

MICHELLE HUNZIKER TORNA CON TOMASO? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE