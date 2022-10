Meghan e Harry tornano al centro del mirino: cosa è successo dopo la morte della regina Elisabetta II e l’incoronazione di Re Carlo III?

È passato circa un mese da quando la BBC ha annunciato la morte della Regina Elisabetta II e a parte l’incoronazione del nuovo Re, tutto sembra rimasto come prima. Infatti, Meghan e Harry continuano ad essere lontani dalla royal family tanto da non essere presenti nella foto ufficiale di famiglia.

Infatti, Re Carlo ha pubblicato uno scatto dove appaiono lui, la regina consorte Camilla, il figlio William e la nuora Kate. Tutti rigorosamente in nero dove si mostrano sorridenti e pronti ad una nuova fase del regno.

Il messaggio di Re Carlo III

È stato un mese particolare quello vissuto a Londra e in generale nel Regno Unito. La morte della Regina Elisabetta ha toccato la famiglia reale e i cittadini che dopo settant’anni hanno dovuto dire addio alla loro seconda mamma.

Re Carlo III, però, non ha perso tempo e fin dal giorno dopo l’annuncio della morte della Regina si è messo al lavoro, così come il protocollo vuole. Ed è proprio in occasione dell’incoronazione che ha espresso la sua gioia nel guidare il regno e rivolgendosi a sua moglie Camilla ha affermato

In tutto questo sono profondamente incoraggiato dal sostegno costante della mia amata moglie. passerò il resto della mia vita a portare a termine il pesante compito che mi è stato affidato.

Meghan e Harry, il dettaglio umiliante

Da giorni gira sul web una foto dei duchi di Sussex, Meghan e Harry si mostrano a testa alta, determinati e indipendenti. Lo scatto è apparso in concomitanza della morte della regina.

L’autore è il fotografo Misan Harryman che lavora per One Young World a Manchester. Se entriamo nel particolare, non potremo fare a meno di notare alcuni dettagli che non lascerebbero alcun dubbio sul fatto che è Meghan a guidare suo marito e a quanto pare è sempre lei a portare i pantaloni in casa.

La duchessa indossa un vestito rosso di raso, accollato e a maniche lunghe. Sobrio se non fosse per il colore appariscente, i capelli sono legati così da mostrare lo sguardo di chi è sicuro di ciò che sta facendo, senza esitazioni. Il trucco c’è ma è leggero e delicato.

Harry indossa un completo con tanto di cravatta e un sorriso apparentemente ammiccante. L’aspetto che lascerebbe tutti a bocca aperta è il fatto che Meghan tiene la mano a suo marito ma è un passo avanti a lui, in tutti i sensi, qualcuno aggiungerebbe.