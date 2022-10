Royal Family, Elisabetta torna a farsi sentire: Carlo e Camilla “elettrizzati”

Ad un mese dalla sua morte la Regina Elisabetta fa sentire il suo peso e la sua presenza. I suoi fasti non muoiono mai

A distanza di quasi un mese dalla sua morte, la Regina Elisabetta torna a far sentire in modo prepotente la sua presenza. Non che i sudditi, la famiglia ed il mondo intero l’abbiano già dimenticata, ma quello che è successo ha riportato i suoi fasti in alto, anche ora che non c’è più.

Carlo e Camilla dal canto loro non hanno potuto che ammettere che davanti ad una grandezza così è impossibile competere. Gioiscono ed esultano anche perché l’evento è davvero molto fruttuoso.

La Regina e l’amore per gli animali

La Regina Elisabetta era una grande amante degli animali, lo sappiamo. Era molto legata ai cavalli che lei stessa cavalcava da giovane e fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso, con immagini che abbiamo rivisto nei giorni successivi alla sua morte. E proprio i suoi amati cavalli le hanno dato, anche ora che non c’è più, una nuova ed ennesima bella soddisfazione.

Elisabetta vince “anche da morta” ed la Royal Family esulta e celebra questo evento che oggi che la Regina madre non c’è più vale il doppio. Carlo e Camilla si sono detti, infatti, “elettrizzati” per l’accaduto.

Royal Family, la notizia dolce-amara su Elisabetta

Il cavallo personale della Regina Elisabetta ha vinto. Just Fine, il suo nome, nella corsa dedicata si è aggiudicato la vittoria nel 3.10 Kube a Leicester. Una notizia che rincuora tutti e che fa pensare alla maestosità della compianta Regina.

Una notizia a metà tra il dolce e l’amaro. Dolce perché c’è da festeggiare anche per via del gruzzolo economico, decisamente cospicuo, da ritirare, dall’altro amara in quanto ha rimarcato ancora di più la mancanza della madre per Carlo.

Il nuovo Re, insieme a Camilla, ha comunque espresso la sua soddisfazione e tramite il suo portavoce ha fatto sapere:

“Le loro maestà sono entusiaste del successo di Just Fine”

La Famiglia reale porta così a casa oltre 7 mila sterline anche grazie al lavoro svolto da Sir Michael Stoute, l’allenatore del prestigioso quattro zampe che in passato aveva già preparato Estimate, il cavallo più famoso di Queen Elisabeth.

