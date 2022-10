Un’altra morte bianca: è accaduto in Sardegna dove un lavoratore di un’azienda agricola ha perso la vita sotto la ruota di un furgone.

Un uomo di 54 anni è morto questa mattina a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nell’azienda agricola in cui lavorava. Si tratta di Salvatore Santeddu, operatore agricolo di un’azienda di Nuoro, in Sardegna. L’uomo, ad una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato schiacciato da una ruota di un furgone.

Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente, per Salvatore Santeddu non c’è stato nulla da fare. L’uomo, ad una prima ricostruzione, si sarebbe trovato sotto il furgone quando i freni non avrebbe tenuto schiacciandolo mortalmente.

Attivati i soccorsi, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare: indagini in corso

Una tragedia che ha attivato i servizi Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro). Immediati i soccorsi attivati dall’azienda: sul posto i medici del 118, però, avrebbero potuto constatare solo il decesso.

Secondo quanto si apprende, l’uomo stava eseguendo un’operazione di riparazione sotto il furgone. I freni, in quel momento si sarebbero sganciati e avrebbero colpito in pieno l’uomo schiacciandolo con la ruota.

Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato così come quelli del Servizio di Prevenzione e sicurezza del lavoro. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulla motivazione di quel guasto che ha tolto la vita al lavoratore.

Sicurezza sul lavoro, un tema sempre più importante che richiede attenzioni

Si tratta di numeri sempre più alti quelli che riguardano le morti bianche, ovvero quelle dei lavoratori.

L’emergenza morti nel lavoro in Italia è diventata caposaldo anche di sindacati e partiti politici ma la ricetta per una più completa salvaguardia non sembra arrivare. Nel 2022, secondo uno studio condotto dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Mestre le morti sul lavoro sarebbero aumentate del 164%.

Il presidente dell’Osservatorio Mauro Rossato spiega che in realtà nonostante gli appelli di sindacati e lavoratori

nulla sia cambiato e nulla stia cambiando

