Uomini e Donne, bomba nello studio del programma: “sono positivo”. Cala un silenzio tombale

“Uomini e Donne”, bufera nello studio più movimentato della tv. Le affermazioni del cavaliere fanno piombare un silenzio tombale in puntata

Nello studio più movimentato della tv, anche oggi, non sono mancati scontri e discussioni al veleno. Tra Ida e Alessandro, durante la seconda parte della puntata, si è innescata una furiosa lite che ha messo i due ex l’uno contro l’altra.

Vicinanza, sedutosi al centro studio insieme a Roberta, ha ricevuto le aspre critiche della dama di Brescia, che fino a pochi giorni prima asseriva di voler frequentare. Ida, che non ha compreso affatto l’atteggiamento del partenopeo, non ha mancato di redarguirlo.

“Ti stai comportando da pagliaccio” lo ha rimproverato la dama, ma il cavaliere non è parso disposto a soccombere di fronte agli attacchi dalla Platano. “Sei tu che sei ancora coinvolta da qualcun altro” ha sottolineato Alessandro, convinto che Ida sia ancora innamorata di Riccardo.

L’innalzamento dei toni tra i due ha inevitabilmente oscurato quanto detto dal cavaliere solamente pochi istanti prima. Una frase di Vicinanza, in modo particolare, aveva profondamente colpito il pubblico presente alla registrazione…

“Uomini e Donne”, è scontro tra Ida e Alessandro: lo sfogo del cavaliere non passa inosservato

Proprio mentre era nel bel mezzo dello studio insieme a Roberta, Alessandro si è trovato coinvolto in una discussione a tre con l’ex fiamma Ida. I due, che nelle scorse puntate avevano dichiarato di essersi risentiti, hanno nuovamente gettato la spugna per volontà della stessa dama.

“Tu mi hai detto che nella serata che hai trascorso con me non c’è stato nulla!” le ha recriminato Alessandro, quasi a voler attribuire alla dama la colpa della sua uscita con Roberta. La Platano, dal canto suo, non ha mancato di sottolineare le responsabilità del partenopeo.

“Appena abbiamo chiuso ti sei preso il numero di tutte, sei inaffidabile“: questa la replica della bresciana, che ha ribadito di non aver provato nulla di rilevante durante la serata trascorsa con il cavaliere.

Dello stesso pensiero non sembra essere Alessandro, il quale – nel contributo video mandato in onda a fine puntata -, sfogandosi con la redazione, non ha nascosto di provare un forte sentimento per Ida. Un sentimento che, a detta sua, non è paragonabile a quello per nessun’altra donna all’interno dello studio.

Le frasi di Vicinanza, inevitabilmente, hanno finito per oscurare quello che il cavaliere, fino a pochi secondi prima, dichiarava nei riguardi di Roberta. La dama di Cassino, accortasi dell’incoerenza del cavaliere, non si è trattenuta dal farglielo notare con stizza.

Le frasi del cavaliere su Roberta gelano lo studio: la reazione della dama

Pochi secondi prima di riversare le sue attenzioni su Ida, Alessandro si esprimeva sull’attuale fiamma Roberta con termini piuttosto lusinghieri.

“Sono abbastanza positivo rispetto a questa conoscenza, ci sono i presupposti”

aveva asserito il partenopeo poco dopo essersi seduto al centro studio. A fronte di tali affermazioni, la reazione del cavaliere alle accuse di Ida non ha mancato di pietrificare lo studio, come pure la Di Padua.

Roberta – alla quale Alessandro ha dimostrato di essere ancora preso dall’ex – gli ha lanciato un avvertimento più che chiaro: “se vuoi ancora lei devi prima schiarirti le idee, io la seconda non la faccio!“.

