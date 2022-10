Barbara D’Urso, la confessione da lacrime in diretta tv: “sono così fragile che…”. Opinionista gelato

Barbara D’Urso si lascia andare a una confessione inattesa nel corso della diretta di “Pomeriggio Cinque”: gli opinionisti sono rimasti di sasso

Ancora una volta, l’argomento al centro del secondo blocco di “Pomeriggio Cinque” è stato il caso “Bellavia”. Barbara D’Urso sembrerebbe aver preso a cuore quanto verificatosi all’interno della casa del “GF Vip”.

La conduttrice stessa, d’altra parte, si è sempre battuta contro qualunque tipo di discriminazione o di sopruso. Non stupisce, dunque, che il comportamento dei concorrenti del reality abbia a dir poco indispettito la presentatrice partenopea.

Durante l’appuntamento di quest’oggi, venerdì 7 ottobre, la D’Urso ha voluto discutere con i suoi ospiti in merito alla lettera che Marco Bellavia, ritiratosi dal gioco, ha fatto recapitare ai suoi ex compagni d’avventura.

Una lettera da cui si potrebbero trarre molteplici spunti di riflessione, e che la conduttrice ha inteso affrontare con profonda cautela e sensibilità. Ma proprio quando l’argomento era entrato nel vivo, le parole di uno degli opinionisti hanno letteralmente mandato su tutte le furie la conduttrice. Cerchiamo di analizzarne insieme l’accaduto.

“Pomeriggio Cinque”, la lettera di Marco Bellavia agli ex coinquilini: “sono pronto a parlarne”

Nei confronti degli ex compagni del “GF Vip”, Marco Bellavia ha dimostrato per l’ennesima volta le proprie qualità umane e relazionali.

Attraverso una lettera che non manca di commuovere e far riflettere, il conduttore è tornato a rivolgersi a tutti coloro che, con i rispettivi atteggiamenti, hanno inevitabilmente causato il suo ritiro.

Barbara D’Urso, colpita dalla lettera di Bellavia, ha deciso di sottoporla agli analisti di “Pomeriggio Cinque”. “Volevo lanciare un messaggio: quello che solo insieme si può soffrire di meno” – ha spiegato l’ex concorrente del “GF Vip” ai compagni, aggiungendo – “Presto vi guarderò di nuovo negli occhi per un confronto sereno“.

Gli opinionisti della D’Urso, udite le parole di Bellavia, non hanno esitato a commentare con toni aspri e polemici il contenuto del messaggio del conduttore. “Uno schiaffo in faccia all’aridità d’animo” ha osservato Roberto Alessi, che nel proseguo del suo discorso non ha potuto evitare di tirare in ballo anche la D’Urso stessa.

“Non sono tutti come te Barbara: determinati, belli e forti…” ha continuato il giornalista, prima di essere sorprendentemente stoppato proprio dalla padrona di casa. La conduttrice, adiratasi per via di quanto ascoltato, lo ha messo a tacere con toni polemici e sferzanti.

Barbara D’Urso, la confessione da lacrime a Roberto Alessi: “sono così fragile che…”

Le esternazioni di Roberto Alessi non sono affatto andate giù alla presentatrice di “Pomeriggio Cinque”. Quest’ultima, dopo aver interrotto l’ospite, ha tentato di spiegargli il proprio punto di vista con toni alquanto concitati.

“in realtà mi sento molto più fragile di marco bellavia! sono talmente fragile che potrei all’apparenza sembrare forte, ma non lo sono affatto”

ha replicato la conduttrice, non riuscendo a nascondere una punta di stizza. Frasi, quelle pronunciate da Barbara, che non possono non condurre ad un’amara riflessione: l’apparenza, come dimostrano i recenti avvenimenti al “GF Vip”, inganna molto di più del previsto!

