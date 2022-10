Belen e Stefano, la coppia non si trattiene: “Succederà a Napoli”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno appena condiviso con i fan quale sarà il loro prossimo progetto: accadrà a Napoli

C’è chi divorzia e finirà davanti al giudice e chi invece, ancora una volta, si giura amore eterno. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati dopo anni ed ora sembrano più innamorati che mai.

Lo ha riferito la modella argentina durante la puntata di “Verissimo” dello scorso weekend. Ospite da Silvia Toffanin, ha affermato di avere accanto una persona speciale che nonostante gli alti e i bassi, una bambina con un altro uomo, continua a starle accanto, giorno dopo giorno.

Si sono sposati nel 2013, il loro è stato un matrimonio da favola dove l’amore è riuscito a trionfare e dopo dieci anni, più di una separazione e un figlio insieme, sono ancora qui, più innamorati di prima.

Non c’è stata nuova fiamma che ha tenuto e tutte si sono rivelate un fuoco di paglia, la modella argentina e lo showman non possono vivere l’uno lontano dall’altra. La showgirl è grata all’amore della sua vita e a “Verissimo” si è lasciata andare ad una dichiarazione pazzesca che ha fatto commuovere proprio tutti.

siamo ancora marito e moglie. Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un’altra persona e rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare.