Carlotta Mantovan torna in tv, la vedova di Frizzi in prima serata: colpo sensazionale

Carlotta Mantovan dopo oltre quattro anni di silenzio e assenza dalla tv, farà qualcosa di speciale. È un modo per ricordare Fabrizio Frizzi

Sono passati ormai più di quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi ma il grande conduttore è rimasto per tutti nel cuore e nella mente. Non lo hanno dimenticato gli amici, i colleghi ed il grande pubblico. Basta dire il suo nome per far brillare gli occhi di chi gli ha voluto bene, senza però non notare un filo di nostalgia.

Da quel maledetto marzo 2018 non abbiamo più visto Carlotta Mantovan, la moglie del compianto Fabrizio, che ha deciso di vivere il suo dolore in privato, lontano da tutti e da tutto, rifugiandosi nel calore della famiglia e dando tutto il suo amore alla piccola Stella.

La moglie di Frizzi chiusa nel dolore e lontana dalla tv

Carlotta Mantovan in questi quattro anni ha imparato a ricominciare, dalle piccole cose, quelle essenziali che ti danno la gioia del cuore. L’abbiamo vista a tratti tramite il suo profilo Instagram con qualche scatto al mare o accanto ai cavalli, una delle sue grandi passioni. E poi qualche foto rubata alla piccola Stella, senza mai mostrarla in volto.

Dalla tv Carlotta, giornalista e conduttrice, si è allontanata ed in questi anni non è mai tornata sul piccolo schermo. Ora però c’è una grande svolta. Proprio lei sarà sul piccolo schermo ed in prima serata. Una scelta importante per ricordare e omaggiare il suo Fabrizio.

Carlotta Mantovan in prima serata: ecco dove

Carlotta Mantovan sarà ballerina per una notte nella prima puntata della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Un grande colpo quello di Milly Carlucci che è riuscita a riportare la vedova Frizzi in tv dopo così tanto tempo e dopo un dolore così grande.

Proprio Carlotta calcherà quel palco che aveva visto ballare il marito.

Frizzi, infatti, grande amico di Milly Carlucci, è stato uno dei primi vip che si è messo in gioco e che ha partecipato allo show di Rai 1 nella primissima edizione in coppia con Samanta Togni.

Milly e Fabrizio erano grandi amici oltre che colleghi di lunga data ed ecco che questa scelta ha un grande valore simbolico. Sabato sarà certamente una serata piena di emozioni con un inizio di stagione in pista che non passerà inosservato.

