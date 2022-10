“Grande fratello vip”, Giovanni Ciacci in pericolo: “Minacciato di morte”

Dopo l’episodio riguardo a Marco Bellavia, Giovanni Ciacci è stato minacciato di morte: le sue parole dopo il “Grande fratello vip”

Il “Grande fratello vip” è iniziato da poche settimane ed è già uno dei programmi più discussi della nuova stagione televisiva. Alfonso Signorini durante la scelta dei concorrenti sembra non aver fatto i conti con una serie di imprevisti che sono piombati improvvisamente all’interno della casa più spiata d’Italia.

E proprio per uno di questi imprevisti che Giovanni Ciacci, uscito dal gioco per un’eliminazione a sorpresa, è stato minacciato di morte e sputato al supermercato.

Giovanni Ciacci, la sua esperienza al “Grande fratello vip”

È stata breve ma intensa l’esperienza al “Grande fratello vip” di Giovanni Ciacci, l’opinionista di vari programmi televisivi dal pizzetto blu e una storia incredibile alle spalle.

Eppure, ciò che ha detto all’interno della casa non è stato apprezzato dal pubblico che adesso non avrebbe nessuna intenzione di rivederlo sul piccolo schermo, almeno per un po’. La vicenda si rifà all’episodio avvenuto qualche giorno fa che riguarda Marco Bellavia, l’ex concorrente ha avuto un momento di crisi ma nessuno lo avrebbe aiutato nei dovuti modi, anzi qualcuno avrebbe alimentato la situazione con frasi poco carine. Tra questi c’è Ciacci, eliminato dalla casa dopo la vicenda.

L’opinionista minacciato

A distanza di giorni, però, sarebbe subentrato un altro problema: dopo l’uscita Giovanni Ciacci è stato minacciato di morte e sputato al supermercato.

Lo ha rivelato durante la diretta del 6 ottobre 2022 il diretto interessato che ha affermato

Questa mattina al supermercato mi hanno sputato in faccia. La mia famiglia ha ricevuto minacce di morte. E l’azienda per la quale lavoro ha ricevuto più di 1000 mail in cui veniva richiesto il mio licenziamento…

Sarebbe accaduta la stessa cosa a Ginevra Lamborghini, squalificata dal “Grande fratello vip” per aver detto una frase non idonea nei confronti di Marco Bellavia. Dopo quelle parole, Alfonso Signorini ha preso in mano la situazione ed ha risposto che la colpa è dei social, per nessun motivo al mondo dovrebbero essere usati per ferire.

Intanto, Bellavia ha inviato una lettera ai suoi ex compagni spiegando che insieme si può soffrire di meno. Le sue parole sono state dure ma sono rimaste impresse nella casa più spiata d’Italia, tanto che dopo la lettura, nessun concorrente ha proferito parola.