Ilary Blasi e Michelle Hunziker più vicine che mai dopo il divorzio: la FOTO parla chiaro

Michelle Hunziker e Ilary Blasi più vicine che mai dopo il divorzio, ma per quale motivo? La foto pubblicata dall’ex di Totti rivela tutto!

I loro divorzi hanno rappresentato, senza ombra di dubbio, l’argomento più discusso di questa estate 2022. Più recente quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che negli ultimi tempi si sono dati battaglia a colpi di frecciatine social.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che hanno annunciato il divorzio all’incirca dieci mesi fa, sembrerebbero invece essersi riavvicinati proprio negli scorsi giorni. Nulla di confermato, tuttavia, da parte dei diretti interessati, che al momento preferiscono mantenere un rigoroso silenzio stampa.

Ma cosa accomunerebbe, oltre alle relazioni fallimentari, le due conduttrici più amate di Mediaset? La risposta, fornitaci da Ilary Blasi in persona, non lascia spazio a dubbi.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker più vicine che mai dopo il divorzio: svelato il motivo

Ormai da parecchi anni, Mediaset ha deciso di puntare tutto sulle due bionde più sensuali e divertenti della tv. Il riferimento, ovviamente, è alle conduttrici Ilary Blasi e Michelle Hunziker, che avrebbero in comune molto più di quello che si potrebbe immaginare.

Senza ombra di dubbio, a primo impatto, le due donne parrebbero accomunate dalla sfortuna che, a ben giudicare, accompagna la loro vita sentimentale. Entrambe, infatti, sono reduci dalle separazioni con i rispettivi mariti Francesco Totti e Tomaso Trussardi.

C’è però un altro motivo che avvicinerebbe Michelle e Ilary molto più di quello che ci si potrebbe aspettare. Un motivo che, come l’ultima Instagram story della Blasi non manca di dimostrare, non riuscireste mai ad indovinare. Curiosi di scoprirlo?

L’ex di Totti manda un messaggio a Michelle Hunziker: “sei stata convocata…”

L’ultima Instagram story pubblicata da Ilary Blasi qualche ora fa non ha mancato di attirare l’attenzione dei followers. La conduttrice ha taggato la celebre collega Michelle Hunziker e la migliore amica di quest’ultima con il seguente avvertimento: “siete state convocate…“.

Cosa intendeva dire l’ex di Totti? come si evince dalla story, la blasi si stava concedendo una seduta dal suo podologo di fiducia che, a quanto dichiarato, è lo stesso di michelle hunziker.

Un siparietto che gli utenti non potevano far a meno di notare, e che ha messo in luce la confidenza venutasi a creare tra le due conduttrici. Ilary e Michelle, contrariamente alle aspettative, avrebbero in comune molto più di quanto si potrebbe immaginare.

