Meghan Markle ce l’ha fatta sotto il naso! Vuole assomigliare a LEI ad ogni costo: gli indizi

Meghan Markle è finita nel mirino per un retroscena inaspettato: è ossessionata da quella reale e vuole a ogni costo assomigliarle.

41 anni, passata da essere un’attrice a una reale tra le più conosciute a livello globale. Meghan Markle è sempre al centro del ciclone mediatico, sicuramente per la sua bellezza e il suo stile, ma soprattutto per le sue faide coi parenti del marito Harry.

Sposata con il Sussex dal 2018, dopo solo due anni dalle nozze, la coppia ha voltato le spalle agli obblighi di Corte, trasferendosi in America. Residenti in un’immensa dimora situata a Montecito, i Duchi stanno crescendo i loro figli Archie e Lilibet. Tuttavia sembrano essere prossimi al trasferimento in quanto la loro casa è stata più volte colpita da furti.

E se i loro continui colpi di scena, tra cambiamenti, progetti e litigi, sono sempre al centro del gossip, questa volta a catalizzare i riflettori un retroscena sulla Markle: sarebbe ossessionata da una reale.

Meghan Markle: quel chiodo fisso, retroscena clamoroso

Se in passato sembrava che Meghan facesse di tutto per assomigliare a Lady Diana, ora sarebbe un’altra reale una vera e propria ossessione per lei.

Il personaggio per cui è in fissa Meghan è Wallis Simpson – moglie di Edoardo III – per lei un’icona a cui ispirarsi, tanto che la sta copiando con alcune scelte.

A svelare questa sua passione, i nuovi recenti scatti che la vedono protagonista al fianco del suo Harry, pubblicati sui social – quasi come una rivincita – a seguito delle foto ufficiali del Re Carlo, mostratosi con Camilla, William e Harry e mettendo così da parte i Sussex.

Meghan Markle fissata con lei: vuole essere la sua copia

Nelle ultime foto social della Markle, non si può non notare la somiglianza dei suoi look con alcuni della Simpson.

In particolare Meghan ha scelto un completo camicia pantalone – identico a uno iconico della Duchessa – sui toni del rosso, impreziosito da un fiocco sul colletto nonché orecchini dorati a cerchio. Qualche mese fa, invece, aveva copiato dalla parente di Harry un elegante cappotto bianco sfoggiato al Giubileo di Platino.

Wallis Simpson è per la Markle una vera e propria ossessione

I più attenti non si sono fatti sfuggire come si sia ispirata a lei per il suo look indossato durante l’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, passata alla storia. Come la Simpson, ha indossato un abito nero incrociato sul davanti, impreziosito da fiori bianchi.

Forse l’attrice si rivede nella reale non solo per i gusti in fatto di moda. Come lei era divorziata – Meghan ha alle spalle un matrimonio prima di quello con Harry – e non era di sangue blu, essendo che è entrata a far parte della famiglia reale sposando il Duca Edoardo.

