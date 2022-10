Uomini e Donne, Roberta ci va giù pesante su Ida: “una poco di buono”. Tensione alle stelle!

Le due dame Roberta Di Padua e Ida Platano se ne sono dette di tutti i colori: una scena che non ha precedenti nello studio di “Uomini e Donne”

La puntata del dating show trasmessa ieri aveva lasciato tutti col fiato sospeso. Alessandro Vicinanza, nonostante si trovasse al centro studio in compagnia di Roberta Di Padua, era stato coinvolto in uno scontro furioso proprio dall’ex Ida Platano.

Anche quest’oggi i due, nell’accusarsi reciprocamente, non si sono risparmiati termini tutt’altro che onorevoli. La bresciana, nonostante abbia ribadito più volte di non essere particolarmente presa dal partenopeo, sembrerebbe essersi risentita del fatto che quest’ultimo, anziché insistere, abbia rapidamente gettato la spugna.

Nel suo sfogo contro Alessandro, la Platano non ha mancato di tirare in ballo anche l’eterna rivale Roberta Di Padua. Con quest’ultima Ida si è trovata non solo a condividere l’affascinante partenopeo, ma persino lo storico fidanzato Riccardo Guarnieri.

“Tu sei prezzemolina” – l’ha freddata la bresciana senza pietà – “ti metti in mezzo a tutto“. La dama di Cassino, celebre per i suoi exploit, non si è lasciata certamente insultare da Ida. La sua replica è arrivata forte e chiara e con termini che nessuno avrebbe potuto prevedere.

“Uomini e Donne”, Roberta attacca Ida: le due dame se le dicono di tutti i colori

Alla Platano, a quanto sembra, non è andato minimamente giù il fatto di doversi contendere (per l’ennesima volta) un uomo con la rivale storica Roberta.

A fronte delle accuse della bresciana, la dama di Cassino non è rimasta certamente in silenzio. All’opposto, Roberta l’ha messa a tacere con una considerazione a dir poco pesante: “parli tu che l’anno scorso ti sei innamorata tre volte in un mese!“.

Il riferimento, ovviamente, era alle frequentazioni che la Platano ha portato avanti durante la passata stagione televisiva, che l’hanno vista concentrarsi su Marcello, Diego e infine proprio Riccardo. Ida, furiosa, ha alzato i toni in una maniera che il pubblico non le aveva mai conosciuto prima d’ora.

“Queste cose non me le faccio dire, è stato molto più di un mese!” ha replicato la parrucchiera, che in seguito è dovuta uscire dallo studio a causa della rabbia montante.

L’intervento di Maria De Filippi, come al solito provvidenziale, ha contribuito al calmarsi delle acque in studio. La conduttrice, armatasi di pazienza, ha cercato di spiegare a Roberta la gravità delle sue affermazioni.

Maria De Filippi apostrofa Roberta: “l’hai definita una poco di buono”

La padrona di casa di “Uomini e Donne”, nel tentativo di placare gli animi in studio, ha tentato di spiegare alla Di Padua la gravità delle sue affermazioni. Affermazioni che, come ribadito dalla conduttrice, non corrisponderebbero a verità.

“Questi uomini li ha frequentati da settembre ad aprile, non si è trattato di un mese. L’hai descritta come una poco di buono, è normale che se la sia presa perché ha un figlio a casa”.

Ida e Roberta, su invito di Maria, hanno infine deciso di deporre l’ascia di guerra e di sancire la loro riappacificazione attraverso un abbraccio. Non è da escludere, tuttavia, che le due dame non tornino a scontrarsi molto presto nello studio di Canale Cinque.

