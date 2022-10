Acqua&Sapone conviene sempre, nel mese della prevenzione punta tutto sul sorriso: per te un OMAGGIO super

La catena ha pubblicato sui social l’ultima promozione in ordine di tempo che ha come focus il sorriso. Vediamo subito di che cosa si tratta.

Ottobre è da sempre il mese della prevenzione medica. Si consigliano i check-up di controllo per valutare lo stato di salute fisica e mentale, una sorta di mappatura a tutto tondo che è bene fare per stare sereni ed in forma.

Lo sa bene anche Acqua&Sapone che nata nel 1992 da ormai trent’anni è impegnata nella promozione e vendita di prodotti per la cura e l’igiene personale. Proprio per venire incontro ai suoi clienti ha così scelto di lanciare sul mercato un prodotto importantissimo per la nostra cura quotidiana, vediamo subito di che cosa si tratta.

Acqua&Sapone promozione a termine, occorre sbrigarsi

Una buona impressione passa prima di tutto dal sorriso. In ottobre anche i dentisti consigliano un controllo di routine per svolgere la pulizia dentale completa.

Quindi la catena ha pensato bene di mettere a disposizione dei propri clienti quel prodotto che proprio i maggiori studi clinici italiani raccomandano per una corretta pulizia a casa.

L’offerta però è a termine, scade il prossimo 15 ottobre o fine ad esaurimento scorte. Serve sbrigarsi…

Da Acqua&Sapone si può prendersi cura del proprio sorriso, ecco come

“Abbiamo trovato il modo per rendere ancora più brillante il tuo sorriso!”, si legge nell’ultimo post Ig che Acqua&Sapone ha postato sui suoi canali poche ore fa, come monito che l’offerta ha ancora un tempo limitato di validità.

Scegli i prodotti delle linee Elmex e Meridol più adatti a te: acquistando 2 prodotti Elmex o Meridol, di cui almeno un dentifricio, hai subito in OMAGGIO un collutorio Elmex Sensitive da 100ml! 💙

Un omaggio con i fiocchi vista la qualità eccelsa del prodotto raccomandato dai maggiori dentisti per la prevenzione e la cura gengivale per i risciacqui casalinghi.

La salute della bocca va preservata sempre, e questo gesto dell’aziende mostra quanto anche con un piccolo omaggio si possa fare la differenza nel catturare l’attenzione dei propri clienti.

