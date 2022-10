Adriana Volpe a “Verissimo” davanti a Silvia Toffanin ha raccontato la verità sulla sua assenza quest’anno al “GF Vip”

Questo pomeriggio a “Verissimo”, nel salotto di Silvia Toffanin, è stata ospite Adriana Volpe, conduttrice ed ex opinionista del “Grande Fratello Vip”, reduce da un periodo molto difficile sul fronte della sua vita privata, la separazione dal marito.

“E’ stata dura, un anno difficile, un anno in salita” ha spiegato la Volpe specificando di vivere un periodo di transizione ma di avere la coscienza apposto. Certo non è mancata per lei la rabbia per non essere riuscita a far andare le cose come avrebbe voluto, ma l’amore per la sua bambina Gisele di 11 anni in primis e poi anche l’amore per sè stessa le hanno permesso di andare avanti.

Al momento Adriana non è innamorata ma non chiude le porte. Accanto a sè immagina non un principe azzurro che la porti via ma “un re, voglio una persona che sia un valore aggiunto – ha spiegato – e che sappia rispettare i miei tempi, cerco un compagno di vita”.

La verità sul “Grande Fratello Vip”: cosa è successo

E dalla vita privata, Silvia Toffanin è passata anche a quella lavorativa. Ha chiesto ad Adriana Volpe se le manca andare al “Grande Fratello Vip” e la risposta è stata ovviamente affermativa.

“Sono un’affezionata e un’appassionata, quel programma mi ha dato tantissimo, l’ho vissuto da dentro la casa e ho avuto il privilegio di fare l’opinionista con la libertà di dire quello che penso“ ha detto in modo orgoglioso.

Poi la domanda fatidica da parte della conduttrice: “Ci sei rimasta un po’ male che non ti hanno chiamata?”. La risposta è ancora una volta affermativa ma l’ex opinionista del reality di Canale 5 ha raccontato anche cosa è successo prima dell’inizio della nuova edizione.

“Alfonso mi ha proposto di rientrare dentro la casa – ha rivelato la Volpe – Oddio per me è stata un colpo al cuore. No è stata subito la risposta, non c’erano più le condizioni del 2020. Non posso lasciare mia figlia da sola, ho tutto sulle mie spalle, ho una grande responsabilità. Nella vita ci sono delle priorità e mia figlia viene prima di tutto”.

Adriana Volpe e la sua opinione sul caso Bellavia

Parlando del “GF Vip” Silvia Toffanin e Adriana Volpe hanno toccato anche il caso di Marco Bellavia che nelle ultime settimane ha coinvolto molto il pubblico a casa.

L’ex opinionista ha parlato di “aridità dell’anima, di menefreghismo” e ha spiegato lei cosa avrebbe fatto se fosse stata lì in studio:

“Lo avrei protetto in puntata da quel bombordamento di nomination, quando dai l’immunità hai la possibilità di parlare, avrei detto a tutti gli elementi della casa degli errori che stavano facendo, li avrei ammoniti. Non ho riconosciuto nessuno in quella casa”.

La Volpe ha sottolineato che è importante capire che non esistono malattie di serie A e di Serie B e che tutti dovremmo tornare a capire quali sono i veri valori della vita.

