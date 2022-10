SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Kate Middleton e William, una donna li assale durante il tour in Irlanda del Nord: la principessa reagisce così. Incredibile

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Benedetta Porcaroli rompe il silenzio su Scamarcio: “non devono mettersi in mezzo”. Arriva la verità

Non c’è pace per Loredana Lecciso, la showgirl deve fare ancora i conti con Romina Power. Questa volta però la batosta è pesante, riguarda il matrimonio con Al Bano, finalmente sappiamo perché il cantante di Cellino San Marco non vuole sposarla, è allucinante.

Come sappiamo la storia tra Al Bano e Romina inizia negli anni ’60, i due si incontrano ed innamorano sul set cinematografico del film Nel Sole. Fu un vero colpo di fulmine, in pochi anni costruirono una florida carriera ed una bellissima famiglia, le nozze furono un evento attesissimo da tutti i fan.

Purtroppo però la vita è stata brutale con i due cantanti, la scomparsa nel 1994, della primogenita Ylenia, ha dato il là verso il divorzio, infatti dopo 8 lunghi anni di tira e molla, la coppia è arrivata al capolinea.

Al Bano si è poi rifatto una vita con la Lecciso mentre Romina ha deciso di dedicarsi al buddhismo, così da conciliare corpo e mente con la natura.

Ecco perché Al Bano non l’ha mai fatto

In una recente intervista rilasciata dal cantante di Cellino San Marco in televisione, abbiamo scoperto come mai non abbia voluto sposare la Lecciso, anche questa volta c’è di mezzo Romina.

Da Silvia Toffanin, su canale 5, nel salotto di Verissimo, Al Bano ha confessato che con Loredana sta molto bene, insieme hanno costruito una bellissima famiglia ma il matrimonio non è mai arrivato. L’artista ha paura di rivivere il dolore del divorzio se le cose dovessero andar male, quando ha rotto definitivamente con Romina il suo cuore è andato in mille pezzi, ed ora non riuscirebbe più a sopportare una simile situazione.

D’altro canto la Lecciso ha sempre supportato il suo compagno, di certo anche lei soffre per questo malessere (inteso come paura) che incombe su Al Bano, ma sa che il suo cuore batte solo per lei.