“Ballando con le stelle”, Milly Carlucci tenta il tutto per tutto: “Voglio loro sul palco!”

La conduttrice ha svelato durante l’intervista di ieri a “La Vita in Diretta” che sta cercando di portare in prima puntata una coppia davvero speciale.

Sabato 8 ottobre partirà la nuovissima stagione di “Ballando con le stelle 2022”, il dancing show più amato di sempre e che ogni anno cattura l’attenzione di milioni di italiani che seguono con emozione il contest guidato da Milly Carlucci.

I concorrenti sono ai nastri di partenza, la giuria è stata confermata nella sua formazione storica (Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto), presenti anche Matano e Lorenzo Biagiarelli nella giuria popolare.

Milly però non è ancora completamente soddisfatta, vorrebbe sul palco una coppia tanto amata come ospite speciale. Ecco di chi si tratta.

Milly Carlucci, tutto pronto per il grande debutto su Rai 1

Ci sono delle novità per quanto riguarda il corpo di ballo 2022. Il programma vede l’assenza dei maestri Simone Di Pasquale, Sara di Vaira e Vito Coppola, quest’ultimo infatti dopo la vittoria con Arisa è volato in Uk per partecipare come docente nell’edizione straniera.

Quello che non è cambiato è che in ogni puntata c’è un ospite speciale che anima la serata con un ballo studiato ad hoc con un maestro della scuola.

Milly vorrebbe all’interno del suo cast anche la coppia Amadeus e Giovanna Civitillo per via della loro enorme popolarità a seguito della conduzione di Ama negli scorsi “Sanremo”.

Accetteranno l’invito? Milly Carlucci spera in un “sì”

Non è un mistero questo desiderio, emerso anche ieri nel corso della puntata de “La Vita in Diretta” guidata proprio da Matano. In studio la padrona di casa del dancing show e Giovanna che ha confermato la richiesta di Milly a prendere parte ad una puntata.

La moglie dello showman si è sentita profondamente onorata dal corteggiamento ma ha spiegato che si sono visti costretti a rifiutare loro malgrado:

Purtroppo è un po’ complicato perchè Amadeus il sabato sera è sempre a Milano per seguire i tornei di nostro figlio.

Lo stesso Matano però ha spinto affinché la signora, da sempre conosciuta per la sua virtù persuasiva, sappia convincere Amadeus a fare uno strappo. Chissà.

