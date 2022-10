Chiara Ferragni ha fatto sognare con un look molto osé che ha scoperto dettagli del suo corpo irresistibili. Subito è un boom di like.

Imprenditrice, influencer numero uno in Italia, moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria. Malgrado abbia solo 35 anni, Chiara Ferragni ha raggiunto incredibili traguardi, tanto da essere considerata una delle donne più influenti al mondo.

Dalla sua passione sfrenata per la moda ha costruito un vero e proprio impero: partita da un fashion blog ha poi instaurato importanti collaborazioni con le Maison più famose e dato vita a un suo brand di abbigliamento e di accessori. Accanto a tutto questo ha costruito una splendida famiglia con il rapper Fedez dando alla luce Leone e Vittoria, che da lei hanno preso i capelli dorati e gli occhioni azzurri.

Oltre alla sua intraprendenza, a conquistare la sua bellezza: il suo volto dai lineamenti angelici e il suo fisico da dea non smettono mai di far sognare. A confermarlo per l’ennesima volta l’ultimo scatto dell’influencer condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Chiara Ferragni: il look più audace di sempre fa sognare

I 28milioni di follower di Chiara Ferragni sono rimasti senza fiato a seguito dell’ultimo look da infarto mostrato sul suo account Instagram, per le diario di vita.

Occhialoni da sole da diva, in particolare a conquistare un top micro argentato, impreziosito da un gioco di intrecci che ha svelato dettagli da batticuore delle sue curve mozzafiato.

Capelli sciolti mossi dal vento, la visione ha lasciato di stucco, tanto che i fan sono accorsi subito a mettere il loro like, spendendo complimenti per l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni osa, i fan sono in tilt: Instagram si blocca

La visione irresistibile ha raggiunto subito un successo incredibile: sotto al post si legge un fiume di commenti senza fine.

Tra chi si complimenta per la scelta di stile, c’è chi si è concentrato sulla sua bellezza.

“non sei reale, bellissima”

Un dolce commento da parte di un fan, dietro il quale si cela il grande stupore davanti al fascino da infarto della Ferry, mostratasi in splendida forma.

