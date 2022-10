Un auto che sbanda, esce fuori strada e viene sbalzata nel fiume. Al sedile del passeggero Beatriz Alvarez Guerra, morta sul colpo.

Un incidente mortale sulle strade spagnole. E’ accaduto nei pressi di Pontevedra, in Spagna dove un’auto sbandando è uscita fuori strada. Un volo di dieci metri in un crepaccio fino a quando l’automobile ha colpito e raggiunge le sponde di un fiume.

Nell’automobile una ragazza, di 28 anni, e il fidanzato. Per la giovane donna, aspirante attrice, non c’è stato più nulla da fare. Ad una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo guidava l’auto senza patente. Un caso che creerà non pochi problemi al guidatore.

Beatriz Alvarez-Guerra, astro nascente del cinema muore a 28 anni

Una tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri quando la macchina si trovava nei pressi di Pontevedra, in Spagna. In auto la giovane aspirante attrice Beatriz Alvarez-Guerra, di anni 28.

La giovane donna era promessa ad una carriera brillante: dopo tanta gavetta tra cinema, film, cortometraggi, teatro e serie TV stava facendosi largo nel mercato dello spettacolo spagnolo. La ragazza, che era in macchina con il fidanzato 24 enne ha perso la vita finendo con l’automobile nel letto del fiume Almofrei de Cotobade.

Secondo le prime ricostruzioni e come riporta Leggo, l’automobile era condotta dal fidanzato. Si trovavano in Galizia per motivi ancora da accertare. L’incidente grave è accaduto in una zona particolarmente pericolosa dove era difficile mantenere il controllo del veicolo.

Il pilota guidava senza patente: ancora sconosciuta l’identità del ragazzo

Il ragazzo di Beatriz Alvarez-Guerra, di anni 24, conduceva l’auto e secondo le prime indagini era sprovvisto della patente di guida. Nel momento dell’incidente, il ragazzo è uscito dall’automobile riuscendosi a salvare mentre la giovane donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo.

Un volo di dieci metri che ha portato il veicolo a sprofondare nel letto del fiume. Attivati immediatamente i soccorsi, il corpo della ragazza è stato estratto dal veicolo senza vita.

Il ragazzo, residente a Madrid, è stato quindi arrestato e, interrogato dalla polizia, ha dichiarato di non voler rispondere. Attualmente è denunciato a piede libero per omicidio colposo e violazione del Codice della Strada.

