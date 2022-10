Kate Middleton e William, una donna li assale durante il tour in Irlanda del Nord: la principessa reagisce così. Incredibile

Ha manifestato compostezza come una vera lady, il video è già diventato virale. Vediamo che cosa ha fatto sì che a Kate venisse riconosciuta massima integrità morale.

La principessa di Gallese ed il consorte sono arrivati ieri a Belfast per proseguire il tour in Irlanda in nome del nuovo re Carlo III.

Incredibile il look di Kate Middleton che la stampa ha definito casual e decisamente elegante allo stesso tempo, in perfetta palette armonica con i toni della moglie di William.

La coppia reale si è recata come prima tappa presso un’associazione benefica che si occupa di soggetti a rischio suicidio, e per l’occasione ha sfoggiato un completo azzurro pastello che è diventato già virale.

Il look di Kate cattura e ammali, ecco perché

Kate opta per dei pantaloni ampi blu notte (capo a cui siamo poco avvezzi vederla) che abbina ad una camicia in seta celeste con fiocco incorporato al collo del brand Winser London (costo 295 sterline, circa 338 euro).

Il pezzo forte però è il soprabito lungo fino ai piedi in perfetta combinazione con la camicia, a firma di Alexander McQueen. Il tutto poi è completato con delle décolleté in suede blu scuro e la borsa di DeMellier London.

Look minimale ma perfetto per l’occasione tanto particolare. Molti i fan accorsi per salutare gli sposini in visita, ma anche quelli che non hanno gradito il loro arrivo, come una donna irlandese che non appena ha visto passarle accanto Kate l’ha subito aggredita con parole accese. Il video è già virale, spieghiamo subito il perché.

Una donna assale verbalmente Kate, lei reagisce così

Durante i saluti alla folla, la principessa ha stretto la mano ad una donna, la quale appena ha afferrato la presa ha sbottato:

È bello conoscerti, ma sarebbe meglio per noi se tu fossi nel tuo Paese.

La provocazione è stata ripresa direttamente dalla signora che sempre con il cellulare in mano ha poi proseguito:

“L’Irlanda appartiene agli irlandesi”, doppia affermazione a cui Kate, con massima compostezza, ha reagito in estremo silenzio, composta e impassibile come l’etichetta prevede.

Il video e le foto sono virali, ma si tratta di un punto in più per la Corona che ancora una volta ha saputo dimostrare rispetto e autocontrollo nei confronti dei sudditi e del ruolo ricoperto con estrema grazie e devozione.

MICHELLE HUNZIKER TORNA CON TOMASO? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE