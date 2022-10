SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Acqua&Sapone conviene sempre, nel mese della prevenzione punta tutto sul sorriso: per te un OMAGGIO super

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Giovane attrice precipita nel fiume in auto e muore: fidanzato guidava senza patente

I prodotti di Md sono sempre un’assoluta garanzia, il supermercato che nel tempo è diventato una catena di distribuzione alimentare su larga scala, immettendosi nel mondo dei discount, non delude mai nessuno.

Il rapporto qualità prezzo che si trova da Md è impareggiabile. Tutti possono acquistare cibo e non solo ad un prezzo davvero vantaggioso e conveniente, da qualche anno, infatti, l’azienda commercializza anche attrezzi da giardino, abbigliamento sportivo, giochi per bambini ed animali domestici, elettrodomestici delle marche più prestigiose. Insomma, con una sola sola sta Md compri tutto.

Puoi trovarle solo da Md, una vera bontà

Sui social gira un contest molto carino, Md chiede ai suoi clienti, “Gocce fantastiche e dove trovarle: A Nelle torte – B Nell’universo – C Nei frollini vivo meglio”, “Noi un presentimento l’abbiamo: voi cosa dite? La soluzione vi aspetta nelle stories!”.

Voi sapete dove poter trovare le squisite gocce di ciaccolato? Ma naturalmente nei Frollini vivo meglio, senza glutine vendute ad un prezzo piccolo piccolo, potete acquistarle a soli 1,49 euro.

Ovviamente questa è un’occasione imperdibile, i favolosi frollini sono ottimi tuffati nel latte al mattino ma anche sbriciolati nello yogurt, bisogna fare scorta per averli sempre a disposizione in ogni momento della giornata.

Ad ogni modo questa non è l’unica sorpresa che Md fa ai suoi clienti, come sempre, presso i vari supermercati presenti sul territorio è possibile acquistare una marea di prodotti in offerta. Ogni settimana c’è qualcosa che attira l’attenzione di milioni di consumatori, in questo momento storico così particolare per l’Italia, avere la certezza di spendere poco e mangiare bene è una garanzia.

In tal senso Md è molto vicino alla popolazione, soprattutto quella più bisognosa. Tutti possono permettersi tutto e questa è una vera vittoria per l’azienda, da sempre al servizio dei suoi clienti.