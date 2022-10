“Brutta e vecchia”: parte la lite in studio. Tina Cipollari perde la testa e…

Tina Cipollari perde la testa di fronte alle esternazioni di un cavaliere: nello studio di “Uomini e Donne” si scatena il finimondo!

Ennesima lite nello studio di “Uomini e Donne”, ma questa volta con protagonisti diversi rispetto al solito. Durante il secondo blocco dell’appuntamento di oggi, venerdì 7 ottobre, Tina Cipollari si è scatenata come mai prima d’ora.

Il tutto si è verificato nel momento in cui il cavaliere Carlo si è seduto al centro studio. Quest’ultimo, nuovo ai meccanismi della trasmissione, sta attualmente frequentando le dame Anna e Daniela.

La nativa di Avellino, in modo particolare, si è recentemente scontrata con gli opinionisti proprio a causa delle motivazioni – spesso impopolari – che la portano ad interrompere le conoscenze intraprese. Con Carlo, tuttavia, le cose sarebbero andate in maniera del tutto diversa.

Il cavaliere, nel prendere la parola, ha subito lasciato intendere cosa lo avesse colpito delle dame di fronte a sé. “Una mi è piaciuta di più fisicamente, l’altra mentalmente” ha esordito Carlo, prima di ricevere la stoccata bella e buona di Tina. La discussione, che pareva destinata a spegnersi nel giro di breve tempo, è degenerata in maniera letteralmente imprevista.

“Uomini e Donne”, Carlo sotto accusa per via delle frasi su Anna e Daniela: i dettagli dello scontro

“Ho potuto vedere le forme di Daniela sono uscendoci, mentre quelle di Anna le avevo già notate in studio“: questa la premessa con cui il cavaliere Carlo ha iniziato a raccontare la sua frequentazione con entrambe le dame.

Frasi che non hanno mancato di spiazzare la dama di Avellino, che non si trattiene mai nell’esprimere il proprio pensiero di fronte a situazioni a lei sgradite. Daniela, in tono volutamente provocatorio, ha chiesto al cavaliere se, a primo impatto, Anna lo avesse colpito maggiormente.

Una verità che Carlo non ha tentato di negare: “beh, si vede la sua fisicità. È giovane e bella“. Daniela, nonostante l’umiliazione incassata, ha replicato con ironia e con un senso dell’umorismo che il pubblico non si sarebbe mai aspettato da lei: “bene, quindi io sono brutta e vecchia“.

Se la dama di Avellino è parsa accettare con “sportività” il responso del cavaliere, senza scatenare polemiche, qualcun altro all’interno dello studio non ha mancato di sollevarsi contro di lui. Tina Cipollari, adiratasi per via delle frasi di Carlo, lo ha apostrofato con toni che non gli hanno lasciato scampo.

Tina Cipollari sbotta contro il cavaliere Carlo: mai vista così furiosa prima d’ora!

Il commento che Carlo ha riservato alla dama Daniela non è sfuggito alla bionda opinionista. Tina Cipollari, la cui rabbia pareva fin da subito incontenibile, ha lasciato che il cavaliere terminasse il suo resoconto per poi insorgere nel giro di un istante.

“Questi che se ne escono con certi commenti sono i peggiori. Ma ti sei visto? Con quella pancia non so chi ti credi di essere!”.

Il pubblico, interamente dalla parte dell’opinionista, è esploso in un boato di approvazione di fronte alle sue parole. Carlo, nuovo volto all’interno del parterre, non ha certamente iniziato la sua avventura nel migliore dei modi…

MICHELLE HUNZIKER TORNA CON TOMASO? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE