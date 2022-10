Pierpaolo Di Felice è stato trovato morto in casa in una pozza di sangue, il padre ha dato l’allarme: non rispondeva al cellulare.

È morto all’età di 46 anni Pierpaolo Di Felice, geometra di Teramo, trovato senza vita in una pozza di sangue all’interno della sua abitazione. Il padre della vittima ha lanciato l’allarme dopo che suo figlio non rispondeva più al telefono.

La notizia è stata riportata da Il Messaggero. La tragedia sarebbe avvenuta nel pomeriggio del 5 ottobre, all’interno del suo appartamento al primo piano di un villino in via Bonolis, a Teramo.

L’allarme del padre

Il padre di Pierpaolo ha lanciato l’allarme dopo aver raggiunto il figlio a casa, visto che non rispondeva più al telefono. Una volta arrivato ha fatto la macabra scoperta.

Il geometra era cosparso in una macchia di sangue sul pavimento del soggiorno. Così ha chiamato immediatamente i soccorsi e le autorità e sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia, il magistrato di turno Davide Rosati e il medico legale.

Padre e figlio si sarebbero dovuti incontrare in mattinata per sbrigare delle faccende personali, è per questo che Pierpaolo, non rispondendo alle chiamate, ha fatto preoccupare il papà che si è precipitato subito presso la sua abitazione.

Pierpaolo Di Felice morto, omicidio o malore?

Sono in corso le indagini per indagare su cosa sia realmente accaduto a Pierpaolo Di Felice. Il quarantaseienne è stato ucciso, si è suicidato o ha avuto un malore?

Secondo una prima ricostruzione, gli inquirenti e gli investigatori avrebbero confermato che si è trattato di una morte per cause naturali. Non ci sono segni di violenza sul corpo del defunto, almeno dopo le prime analisi.

Un malore improvviso e letale avrebbe portato Pierpaolo alla morte. La vittima non sarebbe riuscita ad avvertire i soccorsi. Per quanto riguarda la pozza di sangue, invece, sarebbe da attribuire alla caduta a terra che ha portato di conseguenza l’uomo a ferirsi.

Le indagini continuano e gli esperti stanno lavorando al caso così da confermare o smentire quanto riportato in un primo momento. La sua famiglia è sotto shock.