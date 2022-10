Salsa di pomodoro, occhio a queste “caratteristiche”: non sempre sono commestibili

SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Acqua&Sapone conviene sempre, nel mese della prevenzione punta tutto sul sorriso: per te un OMAGGIO super

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Giovane attrice precipita nel fiume in auto e muore: fidanzato guidava senza patente

Attenzione a quando acquistate la salsa di pomodoro, badate bene a queste caratteristiche, in molti casi, le conserve, non sono commestibili. Partendo dal presupposto che sarebbe meglio produrre la passata di pomodoro in casa, come facevano le nostre nonne, quando vi trovate nei supermercati, dovete tener presente determinate condizioni che possono influire sulla qualità del prodotto.

Come preparare una passata di pomodoro? E’ semplicissimo. Per 750 gr di prodotto ti occorre: 2kg di pomodori San Marzano – basilico q.b. – sale q.b. Lava i pomodori, tagliali a metà e svuota l’interno (semi e succo) in un recipiente, versate i pomodori in una padella e lasciateli appassire, successivamente passateli con un passa verdure.

Sterilizzate un vasetto di vetro, versate il composto condito con sale e basilico, chiudete bene affinché avvenga il famoso sottovuoto. Potete consumare la vostra passata subito o dopo qualche giorno, mentre i semi ed il liquido che avete ottenuto e messo da parte, è ottimo per fare uno spaghetto veloce al pomodoro fresco.

Cosa dobbiamo notare quando acquistiamo della salsa di pomodoro?

Partiamo dal presupposto che la marca non fa il prodotto, quindi questa è una condizione sbagliata alla quale ci siamo abituati nel tempo. Spesso e volentieri i prodotti più buoni sono quelli definiti sotto marca, proprio perché non famosi.

Ad ogni modo, quando acquistate della passata di pomodoro dovete leggere attentamente l’etichetta per sapere se ci sono additivi o sostanze nocive per la salute, specie se consumate da bambini in tenera età.

Purtroppo il web è pieno di lamentele su prodotti acquistati in barattolo, infatti è possibile che sulla passata di pomodoro si formino dei puntini, in quel caso, il prodotto è da buttare perché quella è muffa.

Anche i vermi sono stati oggetto di discussione per quanto concerne la passata, molti consumatori hanno trovato questi simpatici animaletti banchettare indisturbati nelle confezioni chiuse.